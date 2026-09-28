به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام، ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس شهرستان بوانات با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدا و ایثارگران گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای قدردانی از ایثارگران، رزمندگان و ملت بزرگی است که هشت سال ایستادگی کردند تا دشمن نتواند حتی یک وجب از خاک ایران را تصرف کند.

وی با اشاره به آیات سوره مبارکه زلزال افزود: خداوند در این سوره می‌فرماید انسان‌ها در روز قیامت دسته‌دسته از قبرها خارج می‌شوند تا نتیجه اعمال خود را ببینند و هر کس به اندازه ذره‌ای خیر یا شر انجام داده باشد، آن را مشاهده خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه انسان باید نتیجه اعمال خود را در دنیا و آخرت ببیند، گفت: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند امروز روز عمل و فردا روز حساب است؛ بنابراین اگر کسی می‌خواهد برای آخرت خود توشه‌ای فراهم کند، فرصت آن همین دنیاست.

آیت‌الله دژکام با اشاره به باغ‌های بوانات ادامه داد: همان‌طور که صاحب باغ برای سرسبزی و آبادانی آن زحمت می‌کشد، انسان نیز باید در همین دنیا باغ آخرت خود را بسازد، چراکه در قیامت دیگر فرصتی برای عمل وجود ندارد.

وی افزود: هر آنچه انسان در آخرت مشاهده می‌کند، نتیجه اعمالی است که در دنیا انجام داده و این نگاه باید در سبک زندگی، برنامه‌ریزی و مسیر حرکت جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

ملت ایران با باور به شهادت مقابل دشمن ایستاد

امام جمعه شیراز با اشاره به نقش معادباوری در پیروزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس بیان کرد: اگر باور به معاد و شهادت در میان مردم وجود نداشت، مشخص نبود در برابر دشمنی که ده‌ها کشور از او حمایت می‌کردند، چه اتفاقی برای کشور می‌افتاد.

آیت‌الله دژکام گفت: امام خمینی(ره) فرمودند «ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد» و ملت ایران این سخن را باور کرد و بر اساس همین باور هشت سال در برابر دشمن ایستاد و امروز نیز نزدیک به پنج دهه است که در مسیر استقلال و عزت خود ایستادگی می‌کند.

وی با بیان اینکه باور به شهادت، ملت ایران را در برابر قدرت‌های بزرگ ثابت‌قدم کرده است، افزود: اگر این ملت از مرگ هراس داشت، نمی‌توانست در برابر آن همه فشار و تهدید ایستادگی کند.

پیشرفت کشور نباید فقط با شاخص‌های غربی سنجیده شود

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به ضرورت توجه به معاد در الگوی پیشرفت کشور اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب تأکید کرده‌اند که اعتقاد به معاد و امتداد نتایج اعمال باید در الگوی پیشرفت قرار گیرد.

آیت الله دژکام افزود: ایران می‌خواهد پیشرفت کند، اما باید ببینیم تا چه اندازه شاخص‌های مورد تأکید شهدا و رهبران انقلاب در برنامه‌های توسعه کشور دیده شده است.

وی ادامه داد: اگر قرار است کشور پیشرفت کند، نباید توسعه را صرفاً با معیارهای مادی و الگوهای غربی بسنجیم، بلکه باید ببینیم اعتقاد به معاد چه جایگاهی در برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور دارد.

معادباوری باید در اقتصاد و شهرسازی جاری شود

امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه معادباوری نباید صرفاً به میدان جنگ محدود شود، گفت: اگر اعتقاد به معاد قرار است الگوی زندگی ما باشد، باید آثار آن را در اقتصاد، شهرسازی و همه شئون جامعه مشاهده کنیم.

آیت الله دژکام افزود: اگر روزی معادباوری در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی جاری شود، می‌توان انتظار داشت تمدن جدیدی در جهان شکل بگیرد؛ تمدنی که پیشرفت را در کنار ارزش‌های الهی و انسانی دنبال می‌کند.

راه شهدا با خدمت به مردم ادامه پیدا می‌کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس اظهار کرد: اگر بخواهیم به ایثارگران و جانبازان دوران دفاع مقدس ادای دین کنیم، باید در حد توان برای آبادانی، سربلندی، عزت و رفع نیازهای مردم تلاش کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در فارس خاطرنشان کرد: خداوند وعده داده است که پاداش تلاش و مجاهدت بندگان را در روز حساب خواهد داد و ما نیز باید تا زمانی که فرصت داریم، با خدمت به مردم و ادامه مسیر شهدا، وظیفه خود را انجام دهیم.