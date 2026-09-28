تدوین سند توسعه دریامحور اروند؛ لایروبی اروند برای رقابت با بندرفاو

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز دوشنبه در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد با تأکید بر اینکه نگاه دولت به منطقه آزاد اروند باید در چارچوب سند ملی توسعه دریامحور تعریف شود، اظهار کرد: این سند با همکاری دانشگاه صنعتی و فنون دریایی و بر اساس راهبردهای کلان ریاستجمهوری تدوین شده است.
موالیزاده با اشاره به پتانسیلهای استراتژیک جنوب خوزستان افزود: توسعه دریامحور تنها محدود به یک نقطه نیست؛ اگر برنامهریزی دقیقی صورت گیرد، کرانهها و پسکرانههای آبادان، خرمشهر، جزیره مینو و هندیجان میتوانند زنجیرهای قدرتمند از اقتصاد دریاپایه را در کشور شکل دهند. این مناطق به دلیل نزدیکی به بازار مصرف عراق و دسترسی به آبهای آزاد، فرصتی استثنایی برای جهش تولید و صادرات فراهم کردهاند.
استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیت زیرساختی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در خدمترسانی به سه شهرستان آبادان، خرمشهر و شادگان، تصریح کرد: همجواری با استان بصره عراق، فرصتی طلایی برای توسعه «گردشگری سلامت» است.
وی بیان کرد: نه تنها توسعه فضاهای درمانی میتواند بیماران عراقی را جذب کند، بلکه ظرفیت آموزشی منطقه نیز بستری برای حضور دانشجویان عراقی است که میتواند به تعمیق پیوندهای فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور منجر شود.
موالیزاده با یادآوری نقش شهید تنگسیری در ترتیبات امنیتی منطقه بر اهمیت استراتژیک بازگشایی دهانه اروند تأکید کرد و گفت: برای احیای مسیرهای تجاری خرمشهر و آبادان، راهی جز لایروبی دهانه اروند نداریم. در حال حاضر عمق تردد کشتیها ۲.۵ متر است که با اجرای کامل عملیات لایروبی، این عمق به چهار تا پنج متر افزایش خواهد یافت و تحولی در پهلوگیری کشتیهای با ظرفیت بالا ایجاد میکند.
وی با اشاره به آغاز عملیات خارجسازی مغروقهها، ابراز امیدواری کرد که این مسیر به زودی به یکی از شریانهای اصلی تجارت کشور تبدیل شود.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به تفاهمنامههای دوجانبه با عراق اشاره کرد و گفت: پروژه پل جزیرهای سندباد، یک شاهکار مهندسی است که همزمان کاربری ریلی و دریایی دارد.
وی افزود: پیمانکار اسپانیایی برای این پروژه انتخاب شده و چشمانتظار عملیاتی شدن آن از سوی طرف عراقی هستیم. همچنین در خصوص مینروبی مسیر شلمچه به بصره، گامهای اجرایی در حال پیگیری است که میتواند پیوند ریلی دو کشور را تکمیل کند.
موالیزاده با هشدار نسبت به تحولات بندری در عراق، تصریح کرد: طرف عراقی با جدیت در حال توسعه بندر فاو و رساندن آن به سطحی بالاتر از «جبلعلی» دبی است. ما نباید از این رقابت منطقهای عقب بمانیم و لازم است از طریق دیپلماسی فعال و همافزایی مسیرهای تجاری، موقعیت استراتژیک بنادر آبادان و خرمشهر را حفظ و تقویت کنیم.
وی با تأکید بر ظرفیتهای شهرکهای صنعتی خرمشهر، خواستار ایجاد شهرکهای تخصصی کشاورزی و صنایع شیلاتی شد و گفت: تمرکز بر پرورش ماهیان با ارزش افزوده بالا مانند «سیباس» و «صبیتی» برای حفظ بازار عراق ضروری است. استاندار خوزستان همچنین به چالشهای مالیاتی و بانکی اشاره کرد و گفت: بازگشت حسابهای بانکی و دفاتر مالیاتی به منطقه و افزایش سقف تسهیلات بانکی، از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است که باید از سوی وزیر کار پیگیری شود.
موالیزاده در پایان با اشاره به جایگاه خوزستان به عنوان خاستگاه فولاد کشور، تأکید کرد: تمام زنجیره فولاد در خوزستان مستقر است و با توجه به بازار مصرف همسایه غربی، این استان بیش از سایر نقاط نیازمند حمایتهای دولتی است. وی با یادآوری تجربه موفق مدیریت تعدیل نیرو در دوران بحرانی که آمار ۵۰ هزار نفری را به زیر پنج هزار نفر کاهش داد، تأکید کرد: سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوزستان باید نقطه عطفی برای گرهگشایی از مشکلات معیشتی و صنعتی منطقه باشد.
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