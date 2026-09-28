پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه آبرسانی روستای ایمر تور ملا شهرستان گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رحیمی با اشاره به روند اجرای پروژه آبرسانی روستای ایمر تور ملا گنبد کاووس اظهار کرد: این پروژه در قالب طرح‌های محرومیت‌زدایی و جهاد آبرسانی با هدف ارتقای زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب شرب و بهبود سطح خدمات‌رسانی به مردم این روستا در حال اجراست و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی رسیده است.

وی افزود: پروژه آبرسانی ایمر تور ملا با اعتباری بالغ بر۱۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست و در قالب آن، ۸.۵ کیلومتر شبکه توزیع آب اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان ادامه داد: با اجرای این پروژه، زیرساخت‌های آبرسانی جمعیتی بالغ بر ۹۱۵ نفر در روستای ایمر تور ملا تقویت خواهد شد و در مجموع ۱۸۰ فقره انشعاب آب نیز در این طرح در حال اجرا است.

رحیمی با بیان اینکه اجرای طرح‌های جهاد آبرسانی نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آب شرب مناطق روستایی دارد، گفت: یکی از اهداف مهم این طرح‌ها، رفع محرومیت و ارتقای سطح برخورداری روستاها از خدمات پایدار آب شرب است و شرکت آب و فاضلاب استان گلستان اجرای این پروژه‌ها را با جدیت دنبال می‌کند.

وی اظهار کرد: پروژه آبرسانی ایمر تور ملا نیز در همین راستا و با هدف تقویت شبکه توزیع آب و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات پایدار به مردم روستا در حال اجراست و تلاش می‌شود با تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند اجرای آن با سرعت بیشتری ادامه یابد.

رحیمی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: پایداری منابع و خدمات آب شرب، در کنار توسعه زیرساخت‌ها، نیازمند همراهی و مشارکت مردم است و از شهروندان و روستاییان انتظار می‌رود با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، شرکت آب و فاضلاب را در تأمین پایدار آب شرب و مدیریت منابع آبی یاری کنند.