علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین تحلیل نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی اظهار کرد: از ساعاتی امشب تا ظهر فردا سه‌شنبه، شرایط برای نفوذ غبار نسبتاً رقیق به نیمه غربی استان، به‌ویژه مناطق مرزی، فراهم خواهد شد.

وی افزود: از روز سه‌شنبه تا جمعه، موجی کوتاه جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد که پیامد آن افزایش ابر، وزش باد و کاهش نسبی دمای هوا در استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این موج در دو روز پایانی هفته می‌تواند رگبارهای پراکنده باران را در برخی نقاط استان به همراه داشته باشد و احتمال وقوع رعدوبرق و تندبادهای موقت نیز وجود دارد.

زورآوند با اشاره به وضعیت بارش‌ها در روز پنجشنبه تصریح کرد: احتمال وقوع بارش در این روز در نیمه شمالی استان و مناطق غربی بیشتر به نظر می‌رسد و این نواحی می‌توانند شرایط ناپایدار جوی بیشتری را تجربه کنند.

وی ادامه داد: پس از عبور این موج، سامانه‌ای ناپایدار با رطوبت بیشتر از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و فعالیت آن به تناوب با وزش باد، بارندگی و رعدوبرق همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان گفت: بر اساس آخرین بررسی‌ها، روند ناپایداری‌های جوی در روزهای پیش‌رو در چند مرحله ادامه خواهد داشت و جزئیات وضعیت بارش و سایر پدیده‌های جوی با به‌روزرسانی پیش‌بینی‌ها قابل بررسی خواهد بود.