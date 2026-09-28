به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سومین جشنواره ملی شهاب‌سنگ زرند با هدف معرفی ظرفیت‌های علمی، گردشگری و فرهنگی مرتبط با شهاب‌سنگ‌ها و فراهم کردن زمینه حضور علاقه‌مندان و گردشگران برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره به همت دبیرخانه رویداد و با همکاری دفتر نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداری زرند، دستگاه‌های انتظامی و فعالان بخش خصوصی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۴ تا ۲۰ از برنامه‌های این رویداد بازدید کنند.

رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زرند با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این جشنواره گفت: برپایی نمایشگاه شهاب‌سنگ، رونمایی از جدیدترین شهاب‌سنگ‌های کشف‌شده توسط کاوشگران، تجلیل از پیشکسوتان حوزه شهاب‌سنگ کشور و برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی در زمینه شهاب‌سنگ‌ها از جمله برنامه‌های اصلی این رویداد است.

اسلامی، ادامه داد: در کنار برنامه‌های تخصصی، تورهای گردشگری مرتبط با دیرینه‌شناسی، برنامه‌های فرهنگی و هنری و نمایشگاه صنایع‌دستی نیز برگزار می‌شود.

وی از برگزاری کارگاه تولید زنده و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در حاشیه جشنواره خبر داد و افزود: تلاش شده است با پیش‌بینی مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌ها، این رویداد علاوه بر جنبه علمی و تخصصی، زمینه مناسبی برای حضور و استفاده گردشگران و خانواده‌ها فراهم کند.

رئیس میراث‌فرهنگی زرند با اشاره به هم‌زمانی جشنواره با هفته گردشگری بیان کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان‌ها و تبدیل داشته‌های فرهنگی، طبیعی، تاریخی و علمی به مقاصد جدید گردشگری است.

وی افزود: رویدادهایی همچون جشنواره ملی شهاب‌سنگ می‌توانند با ایجاد جریان رسانه‌ای، جذب گردشگران و مشارکت دادن جامعه محلی و بخش خصوصی، به معرفی ظرفیت‌های زرند و تقویت جایگاه این شهرستان در مسیر توسعه گردشگری کمک کنند.

اسلامی تأکید کرد: استمرار برگزاری رویدادهای تخصصی و هویت‌محور، در کنار تقویت زیرساخت‌های گردشگری و مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌تواند زمینه شکل‌گیری گردشگری رویدادمحور در زرند و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های این شهرستان در سطح ملی را فراهم کند.

گفتنی است سومین جشنواره ملی شهاب‌سنگ زرند از ۸ تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در هتل روشن این شهرستان برگزار خواهد شد.