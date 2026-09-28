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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

سومین جشنواره ملی شهاب‌سنگ در زرند برگزار می‌شود

سومین جشنواره ملی شهاب‌سنگ در زرند برگزار می‌شود

زرند- رئیس میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زرند از برگزاری سومین جشنواره ملی شهاب‌ سنگ این شهرستان هم‌ زمان با هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سومین جشنواره ملی شهاب‌سنگ زرند با هدف معرفی ظرفیت‌های علمی، گردشگری و فرهنگی مرتبط با شهاب‌سنگ‌ها و فراهم کردن زمینه حضور علاقه‌مندان و گردشگران برگزار خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره به همت دبیرخانه رویداد و با همکاری دفتر نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، فرمانداری زرند، دستگاه‌های انتظامی و فعالان بخش خصوصی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۴ تا ۲۰ از برنامه‌های این رویداد بازدید کنند.

رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زرند با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این جشنواره گفت: برپایی نمایشگاه شهاب‌سنگ، رونمایی از جدیدترین شهاب‌سنگ‌های کشف‌شده توسط کاوشگران، تجلیل از پیشکسوتان حوزه شهاب‌سنگ کشور و برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی در زمینه شهاب‌سنگ‌ها از جمله برنامه‌های اصلی این رویداد است.

اسلامی، ادامه داد: در کنار برنامه‌های تخصصی، تورهای گردشگری مرتبط با دیرینه‌شناسی، برنامه‌های فرهنگی و هنری و نمایشگاه صنایع‌دستی نیز برگزار می‌شود.

وی از برگزاری کارگاه تولید زنده و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در حاشیه جشنواره خبر داد و افزود: تلاش شده است با پیش‌بینی مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌ها، این رویداد علاوه بر جنبه علمی و تخصصی، زمینه مناسبی برای حضور و استفاده گردشگران و خانواده‌ها فراهم کند.

رئیس میراث‌فرهنگی زرند با اشاره به هم‌زمانی جشنواره با هفته گردشگری بیان کرد: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شهرستان‌ها و تبدیل داشته‌های فرهنگی، طبیعی، تاریخی و علمی به مقاصد جدید گردشگری است.

وی افزود: رویدادهایی همچون جشنواره ملی شهاب‌سنگ می‌توانند با ایجاد جریان رسانه‌ای، جذب گردشگران و مشارکت دادن جامعه محلی و بخش خصوصی، به معرفی ظرفیت‌های زرند و تقویت جایگاه این شهرستان در مسیر توسعه گردشگری کمک کنند.

اسلامی تأکید کرد: استمرار برگزاری رویدادهای تخصصی و هویت‌محور، در کنار تقویت زیرساخت‌های گردشگری و مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌تواند زمینه شکل‌گیری گردشگری رویدادمحور در زرند و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های این شهرستان در سطح ملی را فراهم کند.

گفتنی است سومین جشنواره ملی شهاب‌سنگ زرند از ۸ تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در هتل روشن این شهرستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6961545

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