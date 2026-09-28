به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سیدمحمدحسین جزایری، ظهر دوشنبه در جلسه قرارگاه صنعتی خاتم‌الانبیا(ص) شهرستان گیلانغرب اظهار کرد: حمایت از واحدهای تولیدی باید در عمل دنبال شود و همراهی دستگاه‌های اجرایی با تولیدکنندگان برای رفع مشکلات آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با قدردانی از عملکرد مدیریت شهرستان گیلانغرب افزود: مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی در این شهرستان به‌صورت جدی مطرح و پیگیری شده و بخشی از این مسائل نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی برطرف شده است که می‌تواند موجب افزایش امید و انگیزه تولیدکنندگان شود.

مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان کرمانشاه، تقویت تعامل میان واحدهای تولیدی و دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: دستگاه‌ها باید مشکلات تولیدکنندگان را مسئله خود بدانند و با مسئولیت‌پذیری، موضوعات را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کنند، چرا که هدف صرفاً انجام مکاتبات اداری نیست و باید مشکل در عمل برطرف شود.

جزایری تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای صنعتی در سطح شهرستان قابل حل است، اما مواردی که خارج از حدود اختیارات شهرستان باشد، می‌تواند برای بررسی و تصمیم‌گیری به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارجاع شود.

وی ادامه داد: مصوبات این کارگروه به‌طور مستمر رصد و پیگیری خواهد شد و در مواردی که مصوبه‌ای به مرحله اجرا نرسیده باشد، برای تحقق آن ورود و موضوع را دنبال می‌کنیم.

مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به برخی مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید درباره واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، دستگاه‌های خدمات‌رسان و بانک‌های عامل بدون طی فرآیند قانونی و طرح موضوع در کارگروه، امکان قطع خدمات یا آغاز عملیات اجرایی علیه واحدهای تولیدی را ندارند و این ظرفیت قانونی می‌تواند در حمایت از استمرار فعالیت واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

جزایری از تولیدکنندگان نیز خواست مسائل و مشکلات خود را در زمان مناسب و از مسیرهای قانونی مطرح و پیگیری کنند و افزود: انعکاس به‌موقع مشکلات می‌تواند از پیچیده‌تر شدن آنها و تغییر شرایط و ضوابط در سال‌های بعد جلوگیری کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش فعالان بخش تولید گفت: تولیدکنندگان با وجود مشکلات و موانع اقتصادی همچنان در میدان فعالیت حضور دارند و باید با حمایت دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر، زمینه استمرار و تقویت فعالیت واحدهای تولیدی فراهم شود.