به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر حاج احمد ناطق‌نوری، نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد در هفت دوره مجلس شورای اسلامی و رئیس اسبق فدراسیون بوکس کشور، ظهر دوشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهرستان نور برگزار شد.

در این مراسم، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، نمایندگان ادوار شهرستان، چهره‌های سیاسی و ورزشی استان مازندران و شهرستان‌های همجوار و همچنین جمع زیادی از مردم حضور داشتند و پیکر این چهره باسابقه سیاسی و ورزشی را در فضایی آکنده از حزن و اندوه تشییع کردند.

استاندار مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر ناطق‌نوری، فرزندان، بستگان و خانواده داغدار مرحوم نیز در این آیین حضور داشتند.

مردم شهرستان نور با حضور در مراسم تشییع، یاد و خاطره سال‌ها فعالیت و خدمت حاج احمد ناطق‌نوری در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و ورزشی را گرامی داشتند.

حاج احمد ناطق‌نوری طی هفت دوره نمایندگی مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی این حوزه انتخابیه بود و در عرصه ورزش نیز ریاست فدراسیون بوکس کشور را بر عهده داشت.

پیکر این نماینده ادوار مجلس پس از برگزاری مراسم تشییع و بدرقه مردم، در آرامستان زیارت‌سر شهر نور به خاک سپرده شد.

مراسم یادبود و بزرگداشت آن مرحوم نیز با حضور خانواده، مسئولان و مردم در شهرستان نور برگزار خواهد شد.