بچه دهاتی هستم و در گروه ناس قرار دارم/ ثبت نام رکورد دارترین نماینده مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناطق نوری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه به منظور ثبت نام در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات کشور حضور یافت و در جمع خبرنگاران در خصوص ویژگی های کاندیداها گفت: وقتی جمهوری اسلامی ایران را داریم یعنی اینکه خمیرمایه حکومت ما اسلامی و تعهد نسبت به اسلام و مکتب داریم و بر این اساس باید داوطلبینی که می خواهند در انتخابات مجلس نهم کاندید شوند به اصول جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل ولایت فقیه که محور وحدت است، پایبند باشند و خدمت صادقانه به مردم را سرلوحه کارشان قرار دهند.

وی در خصوص اینکه در لیست یا گروه سیاسی در شرکت در انتخابات قرار خواهد گرفت، گفت: تا به امروز خود را در داخل گروهی سیاسی محدود نکردم بلکه آزادانه حرکت می کنم و در گروه ناس (مردم) قرار دارم.

ناطق نوری همچنین در خصوص اینکه آیا همچنان از نور و محمودآباد کاندیدای مجلس خواهید شد، گفت: من غیر از نور و محمود آباد از جای دیگری برای ورود به مجلس ثبت نام نمی کنم، حتی از تهران خواستند نام مرا در لیستی قرار دهند که من نپذیرفتم.

وی افزود: من یک بچه دهاتی هستم که این دهاتی ها موجب پیشرفت من شدند، لذا بر اساس احساس دینی که نسبت به مردم نور و محمودآباد دارم فقط از این منطقه نامزد انتخابات مجلس نهم می شوم.

گفتنی است احمد ناطق نوری متولد 1316 است، وی که 7 دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارد، بر اساس قانون در صورت تأیید صلاحیتش از سوی شورای نگهبان این آخرین دوره نمایندگی وی در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.