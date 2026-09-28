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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

معرفی اعضای شورای مرکزی ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی

معرفی اعضای شورای مرکزی ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی

اعضای شورای مرکزی ارزشیابی، نظارت و صدور پروانه اجرای نمایش اداره کل هنرهای نمایشی با صدور احکامی از سوی مهدی شفیعی، معاون هنری وزیر فرهنگ، معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مهدی شفیعی معاونت امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی اعضای شورای مرکزی ارزشیابی، نظارت و صدور پروانه اجرای آثار نمایشی را منصوب کرد.

شورای مرکزی ارزشیابی، نظارت و صدور پروانه اجرای نمایش اداره کل هنرهای نمایشی، با استناد به بند «الف» ماده ۴ مصوبه شماره ۴۶۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است.

بر اساس این احکام، قادر آشنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی بهداروند، کوروش زارعی، حسین مسافر آستانه، حمید نیلی، ایوب آقاخانی و امیرحسین شفیعی به عنوان اعضای شورای مرکزی ارزشیابی، نظارت و صدور پروانه اجرای نمایش اداره کل هنرهای نمایشی، مسئولیت این امر را به عهده خواهند گرفت.

کد مطلب 6961571

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