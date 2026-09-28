معرفی اعضای شورای مرکزی ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مهدی شفیعی معاونت امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی اعضای شورای مرکزی ارزشیابی، نظارت و صدور پروانه اجرای آثار نمایشی را منصوب کرد.

شورای مرکزی ارزشیابی، نظارت و صدور پروانه اجرای نمایش اداره کل هنرهای نمایشی، با استناد به بند «الف» ماده ۴ مصوبه شماره ۴۶۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است.

بر اساس این احکام، قادر آشنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی بهداروند، کوروش زارعی، حسین مسافر آستانه، حمید نیلی، ایوب آقاخانی و امیرحسین شفیعی به عنوان اعضای شورای مرکزی ارزشیابی، نظارت و صدور پروانه اجرای نمایش اداره کل هنرهای نمایشی، مسئولیت این امر را به عهده خواهند گرفت.