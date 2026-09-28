به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر عراق در ایران، روز دوشنبه تأیید کرد که فرودگاه بین‌المللی نجف ظرف ۲۴ ساعت آینده به روی پروازهای ایرانی بازگشایی خواهد شد.

عبدالزهرا به خبرگزاری عراق( واع) گفت: دولت عراق به ریاست علی الزیدی تلاش‌های مستمری را برای از سرگیری سفرهای هوایی بین دو کشور همسایه، عراق و ایران، انجام می‌دهد.

وی افزود: هیچ تصمیمی از سوی دولت برای توقف پروازها با ایران صادر نشده است.

وی اظهار داشت که فرودگاه بین‌المللی نجف ظرف ۲۴ ساعت آینده به روی پروازهای ایرانی بازگشایی خواهد شد.

گفتنی است فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف یکی از مهم‌ترین فرودگاه‌های عراق است که سالانه میزبان میلیون‌ها زائر ایرانی است. در روزهای اخیر، پروازهای میان ایران و این فرودگاه به دلایل مختلف از جمله فشارهای آمریکا بر بغداد متوقف شده بود.