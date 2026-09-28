سجاد چهرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امنیت غذایی فقط به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم محدود نمی‌شود و سلامت محصولات و اطمینان مصرف‌کنندگان از فرایند تولید نیز بخش مهمی از این موضوع است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: بخشی از نیازهای کشور در داخل تولید می‌شود و در مواردی که امکان تأمین نیاز از تولید داخلی وجود نداشته باشد، کالا از طریق تجارت و واردات وارد کشور می‌شود تا نیاز مصرف‌کنندگان تأمین شود.



وی افزود: در این حوزه مجموعه‌های مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی نقش مؤثری داشته‌اند و حاصل این اقدامات، فراهم شدن شرایط مناسب برای تأمین کالا و ایجاد وفور و فراوانی در کشور بوده است.



چهرگانی با اشاره به بُعد سلامت در امنیت غذایی بیان کرد: مردم باید بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با آرامش و اطمینان تهیه و مصرف کنند و در همین راستا، استانداردهای لازم در فرایند تولید اهمیت ویژه‌ای دارد.



وی از حرکت به سمت شناسنامه‌دار شدن محصولات خبر داد و گفت: یکی از موضوعاتی که امروز باید با جدیت دنبال شود، ایجاد شناسنامه برای محصولات کشاورزی است تا اطلاعات مربوط به فرایند تولید آن‌ها قابل پیگیری باشد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم توضیح داد: کد QR می‌تواند از آغاز فرایند تولید محصول تا مراحل نهایی، اطلاعات مربوط به آن را ثبت و در نهایت مجموعه این اطلاعات را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد.



وی ادامه داد: با استفاده از این کد، مصرف‌کننده می‌تواند از جزئیات فرایند تولید و ویژگی‌های محصول مطلع شود و با آگاهی و اطمینان بیشتری نسبت به مصرف آن اقدام کند.



چهرگانی تأکید کرد: هدف از این فرایند آن است که محصول از مرحله آغاز تولید تا رسیدن به مصرف‌کننده دارای اطلاعات مشخص و قابل ارائه باشد و مسیر تولید برای مردم شفاف‌تر شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم همچنین با اشاره به برگزاری همایش تجلیل از سنگرسازان بی‌سنگر در قم گفت: این مراسم فرصتی برای قدردانی از عزیزانی است که در دوران دفاع مقدس در کنار رزمندگان حضور داشتند و در مهندسی مناطق جنگی نقش‌آفرینی کردند.



وی افزود: سنگرسازان بی‌سنگر در دوران دفاع مقدس مأموریت‌های مهمی را بر عهده داشتند و فعالیت‌های آنان در کنار تلاش رزمندگان، در پیشبرد عملیات‌ها و پیروزی‌های آن دوران نقش داشت.



چهرگانی ادامه داد: برگزاری این مراسم با هدف گرامیداشت بخشی از تلاش‌های این نیروها انجام می‌شود و تلاش داریم گوشه‌ای از خدمات و زحمات آنان را ثبت و برای آیندگان ماندگار کنیم.



وی گفت: در این برنامه استاندار قم و همراهان وی، حجت‌الاسلام موسوی رییس دادگستری و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت و جمعی از مدیران نیز برای شرکت در این مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: در کنار تجلیل از سنگرسازان دوران دفاع مقدس، باید به تلاش نیروهایی که امروز در عرصه‌های مختلف کشور مسئولیت دارند نیز توجه کرد.



وی افزود: همان‌گونه که سنگرسازان بی‌سنگر در دوران دفاع مقدس در میدان حضور داشتند، امروز نیز مجموعه تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی در عرصه امنیت غذایی کشور تلاش می‌کنند.



چهرگانی بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر ، جنگ رمضان و همچنین شرایطی که کشور با آن مواجه بود، تلاش مجموعه‌های مختلف برای حفظ آرامش و تأمین نیازهای مردم ادامه داشت و در حوزه امنیت غذایی نیز هدف اصلی، استمرار تأمین کالا و ایجاد وفور نعمت در جامعه بود.



وی خاطرنشان کرد: مراسم تجلیل از سنگرسازان بی‌سنگر از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ امشب در میدان ارتش، انتهای بلوار امین قم برگزار می‌شود.