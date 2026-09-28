به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرزمانی، بعد از ظهر دوشنبه، در مراسم تجلیل از آتشنشانان استان تهران اظهار کرد: با تلاش نیروهای آتشنشانی، شرایط خدمترسانی در این مجموعه بهبود یافته است.
وی افزود: از ابتدای دوره مدیریت شهری، الگوی کاری نیروهای آتشنشانی از ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت به ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت تغییر کرده است.
شهردار گلستان با اشاره به برخورداری شهرداریهای گلستان و نسیمشهر از نردبان آتشنشانی ۳۲ متری گفت: این ظرفیت، امکان امدادرسانی به ساختمانهای مرتفع را افزایش میدهد.
میرزمانی تأکید کرد: نوسازی تجهیزات و تأمین امکانات بهروز برای استفاده مؤثر از زمان طلایی چهار تا ۶ دقیقهای در عملیات امداد و نجات ضروری است.
وی همچنین خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی آتشنشانی شد و گفت: با توجه به ماهیت پرخطر این شغل، تبدیل وضعیت این نیروها باید از طریق مجلس، دولت و استانداری دنبال شود.
شهردار گلستان ادامه داد: جایگاه حرفهای و تخصصی نیروهای آتشنشانی باید متناسب با مسئولیتها و شرایط کاری آنان تعریف شود.
میرزمانی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای پروژه کنارگذر شهید فخریزاده و سپهبد شهید سلامی خبر داد و افزود: عملیات تملک این پروژه در کمتر از یک سال انجام شده است.
وی گفت: حدود ۲ همت ظرفیت ایجاد ارزش و تولید ثروت برای مجموعه شهری در این طرح پیشبینی شده است.
شهردار گلستان همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در پروژههای شهری اظهار کرد: پروژههایی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.
میرزمانی در پایان از تکمیل ساختمان شورای اسلامی شهر گلستان با زیربنای حدود ۲ هزار مترمربع خبر داد.
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