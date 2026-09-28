به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر دوشنبه در جریان بازدید میدانی از پروژههای عمرانی استان، از روند اجرای پل آلشرود در منطقه چمستان بازدید کردند.
رستمی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این پروژه در بهبود وضعیت تردد منطقه اظهار کرد: پل آلشرود پس از سالها انتظار اکنون در مراحل پایانی عملیات اجرایی قرار دارد و تلاش میکنیم این پروژه با تمرکز ویژه مدیریت استان تا اواسط آبانماه سال جاری به بهرهبرداری برسد.
وی با بیان اینکه تکمیل طرحهای نیمهتمام نیازمند پیگیری مستمر است، افزود: بازدیدهای میدانی و سرزده از پروژهها با هدف بررسی مستقیم روند اجرا، شناسایی موانع و تسریع در رفع مشکلات انجام میشود و پروژه پل آلشرود نیز از این قاعده مستثنی نیست.
استاندار مازندران با اشاره به مشکلات مالی و اجرایی پیشروی این طرح تصریح کرد: تلاش میشود با پیگیری و رفع موانع موجود، عملیات تکمیل پل در سریعترین زمان ممکن به پایان برسد تا مسیر برای استفاده شهروندان و مسافران آماده شود.
رستمی ضمن قدردانی از تلاش عوامل اجرایی، مهندسان و کارگران پروژه طی ماههای گذشته، گفت: اجرای عملیات عمرانی در برخی مقاطع موجب ایجاد محدودیت برای شهروندان و مسافران شده است و از صبر و همراهی آنان قدردانی میکنیم.
وی همچنین بر اطلاعرسانی شفاف درباره روند اجرای طرحهای عمرانی تأکید کرد و افزود: مردم باید در جریان آخرین وضعیت پروژهها و میزان پیشرفت آنها قرار گیرند و مدیریت استان نیز گزارش اقدامات و دستاوردهای عمرانی را به صورت شفاف ارائه خواهد کرد.
به گزارش مهر، پروژه پل آلشرود در منطقه چمستان از طرحهای مهم حوزه حملونقل منطقه به شمار میرود و تکمیل آن میتواند در تسهیل عبور و مرور و کاهش بخشی از گرههای ترافیکی این محدوده مؤثر باشد.
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