بخشودگی عوارض کسبه میدان مادر بیرجند روی میز شورا

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند در جلسه علنی عصر دوشنبه، با واگذاری حق بهره‌برداری از زیرساخت‌ها، اعیان، سرویس بهداشتی و نمازخانه موجود در منطقه بند دره به سرمایه‌گذار بخش خصوصی از طریق ترک تشریفات مخالفت کردند و خواستار برگزاری مزایده برای واگذاری این مجموعه شدند.

این واگذاری همچنین شامل بخشی از اراضی منابع طبیعی است که در قالب تفاهم‌نامه‌ای به مدت ۱۰ سال در اختیار شهرداری قرار گرفته و قرار است با هدف ایجاد ابنیه جدید، از جمله کافی‌شاپ، به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شود.

این موضوع پیش از این نیز در صحن شورا مطرح شده بود و کمیسیون خدمات شهری شورا در تاریخ ۲۶ شهریورماه آن را بررسی کرده بود. در آن جلسه نیز مخالفت اعضای شورا با واگذاری از طریق ترک تشریفات به شهرداری اعلام شد، اما مکاتبه مجدد شهرداری با شورا نشان می‌دهد که این موضوع همچنان در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

در ادامه این جلسه، اعضای شورای شهر بیرجند بار دیگر بر مصوبه قبلی خود مبنی بر بخشودگی عوارض کسب‌وکار و نوسازی مغازه‌های حد فاصل میدان مادر تا خیابان ۱۵ خرداد از ابتدای سال تا پایان سال جاری تأکید کردند.

شرط شورا برای خاک‌سپاری شهید گمنام در میدان اجتماعات شهید رئیسی

در بخش دیگری از این جلسه، نامه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت درباره تدفین شهید گمنام در میدان اجتماعات شهید رئیسی قرائت شد.

بر اساس این نامه، خاک‌سپاری پیکر شهید گمنام در این مکان، مطابق تصمیم‌گیری قبلی و هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، منوط به آن است که عملیات احداث المان مورد نظر توسط شهرداری بیرجند تا آن زمان حداقل به ۷۰ درصد پیشرفت رسیده باشد.

پیشنهاد انتقال تندیس شهید رئیسی به میدان اجتماعات

در ادامه جلسه، نامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به شورای اسلامی شهر بیرجند درباره انتقال تندیس شهید رئیسی از میدان سوم مدرس به میدان اجتماعات شهید رئیسی قرائت شد.

در این نامه همچنین پیشنهاد شده بود میدان سوم مدرس به نام «خادم‌الرضا» نام‌گذاری و تندیس خادم‌الرضا در این میدان نصب شود.

این موضوع پیش از این نیز در جلسه شورا مطرح شده بود، اما شهردار بیرجند با اجرای این پیشنهاد مخالفت کرده بود. با این حال، در جلسه امروز اعلام شد که کمیسیون فرهنگی شورا با این پیشنهاد موافقت کرده است.

مرتضی یزدان‌شناس، عضو شورای اسلامی شهر بیرجند، با اشاره به اینکه اندازه تندیس شهید رئیسی از ابتدا کوچک در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در انجام این کار، رضایت مردم بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد.

وی افزود: بر اساس آنچه تاکنون به ما اعلام شده، بیشتر مردم با اندازه کوچک این تندیس مخالف هستند و به نظر می‌رسد این تندیس با میدان تناسب ندارد.

مهدی عبدالرزاق‌نژاد، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند نیز در این زمینه گفت: مسئول و غیرمسئول، هنرمند و غیرهنرمند از نصب تندیس مورد نظر به شکل فعلی رضایت ندارند.

وی ادامه داد: سخنران کشوری که برای سخنرانی در روز قدس به بیرجند آمده بود نیز خواستار برداشتن این تندیس شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با اشاره به بازخوردهای مردمی درباره این موضوع اظهار کرد: معاون صدا و سیما نیز به ما اعلام کرده است که پیام‌های مردم بیرجند به صدا و سیمای استان نشان‌دهنده نارضایتی آنان از اجرای این طرح به شکل فعلی است.