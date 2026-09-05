۴ واژگونی و تصادف در محورهای مواصلاتی سمنان ۱۴ مصدوم برجا گذاشت

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی وقوع چهار حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان، ۱۴ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: نخستین حادثه در کیلومتر ۷۰ محور آزادشهر به شاهرود و بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا رخ داد که پنج نفر در این حادثه مصدوم شدند.

رئیس پلیس راه استان سمنان ادامه داد: در حادثه دیگری که در کیلومتر ۶۰ محور سرخه به آرادان بر اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس و سمند رخ داد، سه نفر راهی بیمارستان شدند.

بزرگی تاکید کرد: واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ تاکسی در کیلومتر ۷۱ محور دامغان به سمنان نیز مصدومیت سه نفر را رقم زد.

وی افزود: همچنین در کیلومتر ۵۰ محور سمنان به دامغان، یک دستگاه خودروی تیبا واژگون شد که در این حادثه نیز سه نفر مصدوم شدند .

رئیس پلیس راه استان سمنان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، در طول مسیر از هرگونه رانندگی پرخطر و بی‌احتیاطی پرهیز کنند.