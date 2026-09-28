به گزارش خبرنگار مهر، عمران کرمی عصر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: با وجود شرایط جنگی کشور و تعطیلی طولانی مدارس، تعلیم و تربیت در آستارا هیچ‌گاه متوقف نشد و معلمان با ابتکار عمل، آموزش را در طبیعت، مساجد، منازل دانش‌آموزان و حتی تجمعات شبانه ادامه دادند.

وی سال جاری را سخت‌ترین پروژه مهر دانست و گفت: با وجود هجوم ۴۰۰ تا ۵۰۰ دانش‌آموز از مدارس غیردولتی به دولتی، کمبود کلاس و تجهیزات، امروز حتی یک کلاس بدون معلم نداریم.

احیای فضاهای آموزشی و مولدسازی اموال دولتی

رئیس آموزش و پرورش آستارا با اشاره به تعیین‌تکلیف ساختمان پیش‌دبستانی پانزده خرداد پس از ۱۲ سال گفت: این ساختمان با مزایده قانونی و پرداخت ماهانه ۷۵ میلیون تومان به چرخه تعلیم و تربیت بازمی‌گردد و به‌طور کامل مرمت خواهد شد؛ در حالی که پیش‌تر تنها چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شد.

وی افزود: تعیین‌تکلیف تانکر خطرآفرین مدرسه شهید بهشتی، واگذاری زمین‌های بلااستفاده و احیای فضاهای رهاشده در روستاها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

پروژه‌های عمرانی و ورزشی

کرمی از تکمیل چمن مصنوعی مدرسه شهید حاجی عباسی پس از دو سال توقف خبر داد و گفت: با همکاری شهرداری و هزینه‌ای حدود دو میلیارد تومان، زیرساخت این زمین ورزشی آماده و افتتاح شد.

وی افزود: چمن مصنوعی کانون پرورشی امام خمینی (ره) نیز ۸۰ درصد پیشرفت دارد و سالن اجتماعات مدرسه ظهیرنیا با مشارکت سرمایه‌گذار ورزشی به باشگاه بدنسازی مجهز تبدیل می‌شود.

کرمی با اشاره به چاقی بالای دانش‌آموزان آستارا بر اساس آمار رسمی بهداشت گفت: طرح بزرگ غربالگری سلامت با دستگاه‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری پنج میلیارد تومانی بخش خصوصی در مدرسه ظهیرنیا اجرا می‌شود و تمام ۱۸ هزار دانش‌آموز به‌صورت رایگان غربالگری خواهند شد.

وی افزود: تشخیص علت چاقی، وضعیت بدنی و نیازهای تغذیه‌ای رایگان است و خانواده‌ها در صورت تمایل می‌توانند برای دریافت برنامه تخصصی با متخصص قرارداد ببندند.

تقویت مراکز مشاوره و فوریت‌های اجتماعی

رئیس آموزش و پرورش آستارا با اشاره به افتتاح مرکز مشاوره شهید آشوبی گفت: این مرکز با هفت متخصص روان‌شناسی، مسئولیت درمان آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان را برعهده دارد و مواردی مانند اعتیاد، بدسرپرستی، فرار از خانه و اختلالات رفتاری در آن پیگیری می‌شود.

وی همچنین از فعالیت گسترده مرکز فوریت‌های اجتماعی ۱۵۷۰ خبر داد و افزود: این مرکز از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب فعال است و امسال حدود ۱۰ دانش‌آموز در آستارا با مداخله فوری این مرکز از اقدام به خودکشی، خودزنی یا آسیب‌های شدید روانی نجات یافتند.

کرمی سه رکن اصلی آموزش و پرورش در سال جاری را عدالت آموزشی، کیفیت آموزشی و هویت ملی و دینی عنوان کرد و گفت: در بازگشایی مدارس، سرود جمهوری اسلامی، قرائت قرآن، احترام به پرچم و برنامه‌های هویتی در همه مدارس اجرا شد.

وی در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها گفت:رسانه‌ها باید انصاف را رعایت کنند؛ نقد منصفانه موجب اصلاح امور می‌شود اما انتشار مطالب غیرواقعی برای رسیدن به خواسته‌های شخصی، اعتماد عمومی را از بین می‌برد.