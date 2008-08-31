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۱۰ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۲۱

سرپرست منابع طبیعی سیاهکل:

40 متر مکعب چوب آلات قاچاق در سیاهکل کشف شد

40 متر مکعب چوب آلات قاچاق در سیاهکل کشف شد

رشت - خبرگزاری مهر: جعفرعلی خداپرست گفت: در پنج ماهه نخست امسال 40 اصله چوب آلات قاچاق به حجم بیش از 40 متر مکعب از قاچاقچیان در شهرستان سیاهکل کشف و ضبط شده است.

سرپرست منابع طبیعی شهرستان سیاهکل یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در سیاهکل افزود: در این مدت سه هزار متر مربع از مراتع شهرستان نیز رفع تصرف شده است.

وی همچنین بیان داشت: از آغاز سال 87 تاکنون 8/5 هکتار از منابع طبیعی ملی شهرستان در قالب 9 فقره پرونده خلع ید شده است.

خداپرست عنوان کرد: پارسال 174 هکتار از عرصه‌های ملی منطقه سیاهکل تحت پوشش طرح جنگلکاری قرار گرفته و 27 خانوار جنگل ‌نشین این شهرستان ساماندهی شده‌ اند.

این مقام مسئول در منابع طبیعی سیاهکل گفت: در سال گذشته بیش از 34 هزار مترمکعب گابیون بندی (عملیات آبخیزداری) با اعتبار 372 میلیون تومان در شهرستان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز افزون بر 9 هزار متر مکعب گابیون بندی در شهرستان سیاهکل با هدف کنترل سیلابهای احتمالی صورت گرفته است.

خداپرست ادامه داد: امسال 200 هکتار از عرصه ‌های ملی شهرستان سیاهکل تحت پوشش طرح جنگلداری و غنی‌ سازی قرار می گیرد.

کد مطلب 741563

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