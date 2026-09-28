به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه امروز دوشنبه از الا پامفیلووا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور و کارکنان این کمیسیون برای برگزاری موفقیت آمیز انتخابات دوما قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: این انتخابات از نظر حقوقی در بالاترین سطح سازماندهی شده بود و مشروعیت همه نهادهای دولتی و قانونگذاری را تأیید کرد.

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در این دیدار گفت: روسیه اصول انتخابات آزاد و شفاف را حفظ کرد. میزان مشارکت در انتخابات اخیر دوما بی‌سابقه بود و به ۵۹.۸ درصد رسید. بیش از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تهدید سایبری در روزهای رأی‌گیری انتخابات دوما ثبت شد.



وی سپس افزود: برای اولین بار ۴۶ نفر از افراد شرکت کننده در عملیات ویژه نظامی برای دوما انتخاب شدند. نمایندگانی از حدود ۲۲ کشور اروپایی به عنوان ناظران بین‌المللی برای نظارت بر انتخابات به روسیه سفر کرده بودند.