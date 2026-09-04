خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز جمعه ۱۳ شهریور می‌توانید با شماره ۲۵۴ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ موضع گیری رسمی رئیس ساترا

جواد رمضان‌نژاد رئیس ساترا مهمترین نهاد مرتبط با شبکه نمایش خانگی و فضای مجازی است که در طول دو سه سال اخیر با بیشترین حواشی و اخبار رسمی و غیررسمی گره خورده است.

با این حال رمضان‌نژاد از زمانی که در این سمت قرار گرفته نسبت به این حواشی اظهار نظر رسمی نداشته است و حالا برای اولین بار نسبت به سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد واکنش نشان داده‌است. واکنش رئیس ساترا باعث شد اختلاف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا بر سر نحوه تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر این هفته دوباره به صدر اخبار حوزه رسانه بازگردد.

رمضان نژاد در گفتگویی در واکنش به اظهارات سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تأکید کرد که «مرز وظایف ساترا و وزارت فرهنگ در اسناد بالادستی مشخص شده است و اینکه ساترا برای اجرای ماده واحده ۸۸۳ پیشنهادهای اجرایی خود را ارائه کرده و نمایندگان وزارت فرهنگ نیز در جلسات حضور داشته‌اند اما وزارتخانه تاکنون متن اجرایی مکتوبی ارائه نکرده است.»

رمضان‌نژاد این وضعیت را مصداق «ترک فعل» دانست و گفت که «سازمان بازرسی نیز به موضوع ورود کرده است.»

رئیس ساترا همچنین تأکید کرد: «سند سیاست‌ها، ضوابط و الزامات حوزه صوت و تصویر فراگیر در شورای معین به پایان رسیده و در انتظار ابلاغ رئیس‌جمهور است.»

او در سخنان صریح دیگری عنوان کرد: «این دیدگاه که تولیدکننده و تنظیم‌گر حتماً باید از یکدیگر جدا باشند، قابل قبول نیست چراکه خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در بخش‌هایی هم‌زمان نقش تولیدکننده و تنظیم‌گر را دارد. اگر قرار باشد تولید و تنظیم‌گری از یکدیگر جدا شوند، باید بودجه تولیدی وزارت فرهنگ نیز از آن گرفته شود.»

اینها در واکنش به صحبت‌های سیدعباس صالحی بود که به تازگی در گفتگویی با فرهیختگان گفته بود: «نمی‌توان تولیدکننده و تنظیم‌گر یک بازار را در یک مجموعه جمع کرد و این وضعیت می‌تواند به تعارض منافع منجر شود.»

وزیر فرهنگ حتی از ترجیح خود برای تغییر این ساختار و سپردن تنظیم‌گری به نهادی دیگر سخن گفته بود.

به این ترتیب، اختلافی که سال‌هاست میان ۲ نهاد درباره آینده نمایش خانگی وجود دارد، بار دیگر از سطح کارشناسی خارج شده و به یک مناقشه علنی میان ۲ متولی فرهنگی تبدیل شده است؛ موضوعی که برای آینده پلتفرم‌ها و تولیدات نمایش خانگی اهمیت مستقیم دارد.

بازگشت هفته؛ مسعود شصت‌چی دوباره می‌آید

تلویزیون در آستانه یک بازگشت نوستالژیک قرار گرفته است. تیزر رسمی «مرد سه‌هزار چهره» منتشر شده و مهران مدیری بار دیگر در نقش مسعود شصت‌چی مقابل دوربین رفته است، شخصیتی که نخستین بار سال‌ها قبل در مجموعه‌های «مرد هزارچهره» و «مرد دوهزارچهره» به یکی از چهره‌های ماندگار طنز تلویزیونی تبدیل شد.

قرار است این مجموعه از امشب جمعه ۱۳ شهریور روی آنتن شبکه سه برود و به صورت هفتگی پخش شود. انتشار تیزر و اعلام زمان پخش، در روزهای اخیر توجه رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است. در روایت تازه، شصت‌چی با موقعیت‌هایی متفاوت روبه‌رو می‌شود.

بازگشت این شخصیت بیش از آنکه صرفاً یک خبر سریالی باشد، یک آزمون مهم برای تلویزیون است اینکه آیا طنزی که سال‌ها پیش برای مخاطب جذاب بود، می‌تواند در شرایط امروز نیز همان میزان توجه را به خود جلب کند یا خیر.

به ویژه که سریال «شش ماهه» نتوانست انتظار مخاطب را برآورده کند و پخش این سریال هم با انتظارات بالایی نسبت به مدیری مواجه است.

اقتباس هفته؛ داش آکل نعمت الله

حمید نعمت‌الله این روزها در نخستین تجربه کارگردانی خود در شبکه نمایش خانگی، مشغول ساخت مینی‌سریال «داش‌آکل» است که برداشتی آزاد از داستان مشهور صادق هدایت است.

در روزهای اخیر تصاویر و خبرهایی از امیر جدیدی به عنوان بازیگر این سریال نیز منتشر شده است.

سریال «داش آکل» که با فیلمنامه و کارگردانی حمید نعمت‌الله ساخته می شود دومین تجربه نعمت‌الله در سریال‌سازی است. خیلی از مخاطبان آثارش او را هنوز با سریال خاطره انگیز «وضعیت سفید» به یاد می آورند که همچنان در بازپخش ها با اقبال مواجه است.

حال باید دید قصه و سریال جدید نعمت الله چقدر می تواند به روز باشد و مخاطب را با خود همراه کند.

نکته هفته؛ طنز شبکه دو

«با عرض معذرت» محصول مرکز سیمرغ، است که به تازگی پخش آن از شبکه دو سیما آغاز شده است.

این مجموعه فضایی طنز و کمدی دارد و از اولین تصاویر و ویدئوهایی که بیشتر واکنش گرفت حضور حامد وکیلی در نقش ترامپ بود که ایده چنین موقعیتی واکنش های مثبت و منفی را به همراه داشت.

فارغ از این نقد که چقدر موقعیت های این مجموعه به روز است یا نه گاهی پخش برخی سکانس ها هم عجیب است. مثلا در یکی از قسمت ها طی دیالوگی گفته شد: «بی‌کاووس!» کلیدواژه ای که مشخص است قرار است به چه کلمه ای ارجاع داشته باشد و برای تلویزیون که قرار است نقش دانشگاه را ایفا کند و اعضای یک خانواده از هر سنینی مقابل آن نشسته اند حتی شوخی با چنین ناسزاهایی هم درست نیست.