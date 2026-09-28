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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

قاتل فراری شهروند کرمانی دستگیر شد

قاتل فراری شهروند کرمانی دستگیر شد

کرمان- رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از شناسایی و دستگیری قاتل فراری شهروند کرمانی پس از گذشت چند ماه از وقوع جرم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا میرحبیبی، عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در خردادماه سال جاری در یکی از محلات شهر کرمان، رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با اقدامات فنی و اشراف اطلاعاتی، ریشه‌های اختلاف و نزاع منجر به قتل را شناسایی کرده و رد متهم ۲۰ ساله را در بخش گلباف به دست آوردند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی با برنامه‌ریزی دقیق، شب گذشته در یک اقدام غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش در بخش گلباف دستگیر کردند.

سرهنگ میرحبیبی، با اشاره به اعتراف متهم به جرم ارتکابی در بازجویی‌های تخصصی، خاطرنشان کرد: فرد دستگیر شده پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 6961801

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