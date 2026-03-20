به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان اظهار کرد: شهید امت اسلام آیتالله العظمی امام خامنهای بیش از سه دهه با حکمت، صبر و بصیرت، انقلاب اسلامی را در طوفانهای سهمگین جهانی هدایت کرد و از خود مکتبی جامع و تمدن ساز به یادگار گذاشت.
وی اضافه کرد: مکتب شهید خامنهای ادامه دهنده راه امام خمینی (ره) و تجلی اسلام ناب محمدی (ص) در برابر اسلام تحریف شده و سلطهپذیر است. این مکتب تنها یک نظریه سیاسی نیست، بلکه مجموعهای از اخلاق، معنویت، مدیریت جهادی، نظامسازی و نگاه تمدنی به آینده جهان اسلام است.
امام جمعه دشتستان بیان کرد: ملت بزرگ ایران با حضوری میلیونی و باشکوه، وفاداری خود به راه امام و انقلاب را به نمایش گذاشتند. این حضور عظیم، نشانه وحدت، ایمان و استقامت ملتی بود که نشان داد راه شهیدان هرگز متوقف نخواهد شد. نظام اسلامی با ثبات و اقتدار به مسیر خود ادامه داد و نیروهای مؤمن و انقلابی با قدرت بیشتری در برابر دشمنان ایستادند.
وی با اشاره به نخستین پیام رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای تاکید کرد: این پیام در حقیقت نقشه راهی روشن برای عبور انقلاب اسلامی از مرحلهای حساس و ورود به فصل جدیدی از تاریخ این ملت است.
مصلح خاطرنشان کرد: این پیام تاریخی، پیش از هر چیز بر استمرار خط امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب تأکید دارد. معظمله با تجلیل از شخصیت نورانی آن رهبر بزرگ، راه او را چراغ هدایت آینده انقلاب دانستند و بر ادامه همان مسیر الهی، انقلابی و مردمی تأکید فرمودند.
وی اظهار کرد: نکته مهم دیگر در این پیام، تأکید بر «حضور عمارگونه ملت» است. رهبر انقلاب با الهام از معارف قرآنی یادآور شدند که در لحظات سرنوشتساز تاریخ، این حضور آگاهانه و بصیرتمند مردم است که ضامن اقتدار کشور و حافظ مسیر انقلاب خواهد بود. ملتی که در صحنه باشد، هیچ توطئهای نمیتواند اراده او را درهم بشکند.
امام جمعه دشتستان گفت: در بخش دیگری از پیام، معظمله با صراحت بر حفظ قدرت ملی و تقویت بازدارندگی تأکید کردند. هشدار به دشمنان، دفاع قاطع از حقوق ملت ایران، پیگیری انتقام خون شهدا و جبران خسارتهای تحمیلشده از سوی متجاوزان، نشان داد که جمهوری اسلامی در دفاع از عزت و امنیت ملت خود هرگز کوتاه نخواهد آمد.
وی ادامه داد: در این پیام، بعد انسانی و عاطفی نیز به زیبایی جلوهگر بود. رهبر انقلاب با ابراز همدردی با خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان، بر پاسداشت خون شهیدان و رسیدگی به آلام مردم تأکید کردند و وعده دادند که خون پاک شهدا هرگز بیپاسخ نخواهد ماند.
مصلح اضافه کرد: روح حاکم بر این پیام، معنویت و پیوند عمیق سیاست با ایمان بود. آغاز و پایان پیام با سلام به محضر حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، یادآور این حقیقت است که مسیر انقلاب اسلامی تنها یک حرکت سیاسی نیست، بلکه حرکتی الهی برای اقامه حق و عدالت در جهان است.
وی بیان کرد: امروز وظیفه همه ما این است که با بصیرت، وحدت و حضور در صحنه، این مسیر را ادامه دهیم و در این پیچ تاریخی نقش خود را به درستی ایفا کنیم؛ تا به فضل الهی، پرچم عزت اسلام و انقلاب برافراشتهتر از همیشه در جهان بدرخشد.
دستاوردهای نبرد رمضان
امام جمعه دشتستان با اشاره به دستاوردهای نبرد رمضان افزود: علیرغم گستردگی حملات و همراهی قدرتهای بزرگ با رژیم صهیونیستی، نه تنها ساختار سیاسی و اجتماعی ایران دچار تزلزل نشده، بلکه جمهوری اسلامی با تکیه بر قدرت ملی، انسجام داخلی و توان نظامی خود، صحنه نبرد را به سوی یک پیروزی راهبردی سوق داده است.
وی ادامه داد: در این نبرد، نیروهای مسلح کشور با اقتدار نشان دادند که هر تهدید دشمن با پاسخی قاطع روبهرو خواهد شد. هیچ حملهای بیپاسخ نماند و سیاست «چشم در برابر چشم» موجب شد دشمن به تدریج از بسیاری از اهداف خود عقب نشینی کند و در محافل سیاسی و رسانهای خود با تردید و اضطراب درباره ادامه جنگ سخن بگوید.
مصلح تصریح کرد: شهادت رهبر بزرگ انقلاب و جمعی از فرماندهان عزیز نیز کوچکترین خللی در اراده ملت و قدرت میدان ایجاد نکرد؛ بلکه انسجام و همبستگی ملی را بیش از گذشته تقویت کرد.
وی گفت: در میدان نظامی نیز دستاوردهای مهمی حاصل شد؛ از دفع و سرنگونی پهپادها و هواپیماهای دشمن گرفته تا ضربات مؤثر به زیرساختها و سامانههای دفاعی آنان. استمرار قدرت موشکی و کاهش توان تهاجمی دشمن نشان داد که موازنه قدرت در حال تغییر به سود جبهه مقاومت است.
امام جمعه دشتستان افزود: جمعبندی این تحولات نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران با اتکا به سه عامل اساسی، یعنی رهبری حکیمانه، قدرت بازدارندگی و انسجام ملت، توانسته است در برابر یک ائتلاف گسترده ایستادگی کند و معادله جدیدی در منطقه شکل دهد؛ معادلهای که محور آن «ایران قوی» و مقاومت ملتهای منطقه در برابر سلطهطلبی است.
وی با اشاره به شهادت علی لاریجانی تاکید کرد: آن شهید بزرگوار که برخاسته از بیت فقاهت و پرورشیافته مکتب شهید مطهری بود، عمر پربرکت خود را در سنگرهای گوناگون خدمت به انقلاب اسلامی سپری کرد و در عرصههای مختلف مدیریتی منشأ خدمات و آثار ماندگار شد.
مصلح گفت: بیتردید خون پاک این شهیدان راه عزت و پیروزی ملت ایران را روشنتر خواهد ساخت و اراده ملت و فرزندان رشید این سرزمین را در برابر دشمنان استوارتر خواهد کرد.
وی افزود: مردم مؤمن و نجیب این سرزمین بار دیگر نشان دادند که در لحظات حساس، با بصیرت، آرامش و احساس مسئولیت در کنار یکدیگر میایستند و با وحدت و همبستگی، سرمایهای بزرگ از امید و استقامت برای جامعه میآفرینند. این حضور آگاهانه و این روحیه همدلی، جلوهای از ایمان، غیرت و وفاداری مردمی است که همواره در سختیها پشتیبان یکدیگر بودهاند.
نظر شما