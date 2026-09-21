به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو صبح دوشنبه در آیین نواختن زنگ شکوفه‌ها در اراک اظهار کرد: دستگاه تعلیم و تربیت با وجود فشارهای دشمنان و جنایات صورت‌گرفته علیه ملت ایران و مدارس کشور، با حفظ انسجام و صلابت، به رسالت خود در مسیر تعلیم و تربیت و خدمت به آینده‌سازان این مرز و بوم با قدرت ادامه خواهد داد.

وی افزود: فرهنگیان در تمامی شرایط، حتی در دوران کرونا و شرایط دشوار کشور، از رسالت خطیر تعلیم و تربیت دست نکشیده‌اند و با تعهد و مسئولیت‌پذیری، از این پس نیز با قوت و انگیزه بیشتری در مسیر خدمت به دانش‌آموزان و تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت گام خواهند برداشت.

پیرحسینلو تصریح کرد: آغاز سال تحصیلی جدید برای ۲۶۷ هزار دانش‌آموز استان مرکزی در بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ مدرسه رقم می‌خورد و دانش‌آموزان در سراسر استان فعالیت آموزشی و پرورشی خود را آغاز می‌کنند.

وی ادامه داد: شهادت قائد شهید امت و جمعی از سرداران سپاه و ارتش و همچنین جنایات صورت‌گرفته از سوی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در مدرسه شجره طیبه میناب، بار دیگر ضرورت هوشیاری و انسجام جامعه را نمایان کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد: اولیای دانش‌آموزان اطمینان داشته باشند که معلمان متعهد و دلسوز نظام تعلیم و تربیت، همانند دوران کرونا و شرایط جنگ تحمیلی، با قدرت و مسئولیت‌پذیری در میدان حضور دارند و رسالت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را با جدیت دنبال می‌کنند.

وی افزود: تداوم فعالیت مدارس و حضور مسئولانه فرهنگیان، بیانگر عزم مجموعه آموزش و پرورش برای حفظ جریان تعلیم و تربیت و صیانت از آرامش و آینده تحصیلی دانش‌آموزان در شرایط مختلف است.

پیرحسینلو بیان کرد: تقویت همدلی میان خانواده‌ها، فرهنگیان و مجموعه آموزش و پرورش، از الزامات عبور موفق از شرایط دشوار و فراهم‌کردن محیطی امن و آرام برای ادامه مسیر آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان به شمار می‌رود.