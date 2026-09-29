تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات ارتباطی نوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، غلامرضا رضائی فر، با اشاره به ضرورت توسعه مناسبسازی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به خدمات ارتباطی و فناوریهای نوین، یکی از الزامات تحقق مناسبسازی و افزایش استقلال و مشارکت اجتماعی این افراد است و در همین راستا، مجموعهای از اقدامات مشترک با دستگاههای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در جلسه مشترک نمایندگان سازمان بهزیستی کشور، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اپراتورهای ارتباطی، راهکارهای تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای پیگیری و اجرای اقدامات لازم اتخاذ شد.
پیگیری دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات ارتباطی
رئیس دبیرخانه ستاد مناسبسازی کشور با اشاره به شرایط خاص و ضرورت هماهنگی با مراجع ذیصلاح اظهار کرد: پیگیری مجوزها و هماهنگیهای لازم برای تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات ارتباطی از جمله موضوعاتی است که در این چارچوب دنبال خواهد شد. همچنین مقرر شده است اپراتورهای مخابرات ایران، همراه اول، ایرانسل و رایتل پیشنهادهای اجرایی خود را در زمینه ارائه خدمات متناسب با نیاز افراد دارای معلولیت ارائه کنند تا ظرفیتهای موجود در این بخش مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت فناوریهای نوین در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت گفت: در این زمینه موضوع استفاده از هوش مصنوعی، ظرفیت مراکز تماس و راهکارهای نوین ارتباطی نیز مورد توجه قرار گرفته است و اپراتورها موظف شدهاند پیشنهادهای اجرایی خود را برای ارائه خدمات دسترسپذیرتر ارائه کنند.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور همچنین بر ضرورت مناسبسازی خدمات اضطراری تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، فراهم کردن امکان دسترسی سریع و مؤثر افراد دارای معلولیت به خدمات امدادی و اضطراری است. بر همین اساس، برگزاری جلسات مشترک با دستگاههایی همچون اورژانس، جمعیت هلالاحمر، فراجا و آتشنشانی در دستور کار قرار گرفته است تا نیازهای ارتباطی افراد دارای معلولیت در شرایط اضطراری احصا و برای اجرای راهکارهای مناسب پیگیری شود.
اجرای طرح پایلوت فیبر نوری و اینترنت اشیاء
وی با اشاره به اعلام آمادگی شرکت مخابرات ایران برای توسعه خدمات مبتنی بر فناوریهای جدید اظهار کرد: استفاده از ظرفیت فیبر نوری و اینترنت اشیاء (IoT) میتواند زمینه ارائه خدمات متناسبتر و دسترسپذیرتر را برای افراد دارای معلولیت فراهم کند. در این زمینه مقرر شده است هماهنگیهای لازم برای فراهم شدن زیرساختها و مجوزهای مورد نیاز انجام شود و یک منطقه از شهر تهران به عنوان منطقه پایلوت اجرای این طرح انتخاب شود تا پس از ارزیابی نتایج، امکان توسعه آن در سایر مناطق نیز بررسی شود.
وی در ادامه از پیگیری موضوع ارائه خدمات اینترنتی با شرایط ترجیحی خبر داد و گفت: ارائه اینترنت نیمبها به افراد دارای معلولیت یکی دیگر از موضوعات مورد توافق است و سازمان بهزیستی کشور و ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور، موضوع انعقاد تفاهمنامه با اپراتورهای ارتباطی را پیگیری خواهند کرد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور در پایان تأکید کرد: مناسبسازی امروز صرفاً به مناسبسازی فضاهای فیزیکی محدود نمیشود و دسترسیپذیری خدمات دیجیتال، ارتباطی و فناوری اطلاعات نیز بخش مهمی از مناسبسازی فراگیر است. هدف از اقدامات در حال پیگیری، ایجاد بسترهایی است که افراد دارای معلولیت بتوانند با استقلال و سهولت بیشتری از خدمات ارتباطی، امدادی و فناوریهای نوین استفاده کنند و در این مسیر، همکاری دستگاههای اجرایی و اپراتورهای ارتباطی برای رسیدن به نتایج عملی و قابل اندازهگیری ضروری است.
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