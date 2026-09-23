به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه مدبرنژاد پیش از ظهر چهارشنبه در آیین بازگشایی مدارس استان مرکزی اظهار کرد: مدرسه مهم‌ترین بستر تحول در نظام تعلیم و تربیت و کانون اصلی هویت‌سازی دانش‌آموزان برای حضور مؤثر در آینده کشور است.

وی افزود: آغاز سال تحصیلی فرصتی برای بازتعریف نقش مدرسه، خانواده و معلم در مسیر تربیت نسلی توانمند، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از دانش و مهارت است.

مدبرنژاد تصریح کرد: گسترش عدالت آموزشی و رفع محرومیت از فضاهای آموزشی، از محورهای اصلی برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش به شمار می‌رود و تقویت امکانات مدارس در همین چارچوب دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در کشور به فناوری‌های نوین آموزشی مجهز شده‌اند تا دسترسی دانش‌آموزان به امکانات و ابزارهای جدید یادگیری توسعه یابد و کیفیت فرآیند آموزش ارتقا پیدا کند.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، نقش خانواده را در کنار مدرسه مکمل و اثرگذار دانست و تاکید کرد: مشارکت فعال والدین در فرآیند تعلیم و تربیت می‌تواند به تقویت ارتباط میان خانه و مدرسه، شناخت بهتر نیازهای دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت آموزشی منجر شود.

وی افزود: معلمان به عنوان افسران سپاه پیشرفت کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختن آینده علمی، فرهنگی و اجتماعی ایران بر عهده دارند و جایگاه آنان در فرآیند تحول آموزش و پرورش باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

مدبرنژاد بیان کرد: دانش‌آموزان ایرانی تاکنون موفق به کسب ۴۶ مدال رنگارنگ در المپیادهای علمی جهانی شده‌اند که این موفقیت‌ها بیانگر ظرفیت علمی و استعدادهای گسترده دانش‌آموزان کشور است.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: نرخ پوشش تحصیلی در دوره پیش‌دبستانی کشور به ۷۷ درصد رسیده است و استمرار این روند می‌تواند زمینه دسترسی گسترده‌تر کودکان به آموزش‌های پایه و تقویت آمادگی آنان برای ورود به دوره ابتدایی را فراهم کند.

وی تصریح کرد: حرکت هماهنگ خانواده، مدرسه و معلم، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و فراهم شدن بستر مناسب برای رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان است.

مدبرنژاد افزود: طی دو سال گذشته، چهار هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی و پرورشی با ظرفیت ۲۴ هزار کلاس درس در نقاط مختلف کشور احداث و به بهره‌برداری رسیده است که گامی در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تقویت عدالت در دسترسی به فضاهای استاندارد آموزشی محسوب می‌شود.