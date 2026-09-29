کلاهبرداری با پیامک ابلاغیه قضایی؛ هشدار پلیس فتای سیستان و بلوچستان

حسن کیخا، در گفتگو با خبرنگار مهر، با هشدار نسبت به افزایش شگردهای کلاهبرداری از طریق پیامک‌های جعلی ابلاغیه قضایی، از شهروندان خواست در مواجهه با چنین پیام‌هایی هوشیار باشند.

رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: کلاهبرداران با ارسال پیامک‌هایی تحت عنوان «ابلاغیه قضایی» تلاش می‌کنند مخاطبان را برای مشاهده ابلاغیه به لینک‌های جعلی هدایت کرده و از این طریق اطلاعات شخصی یا مالی آنان را سرقت کنند.

کیخا افزود: قوه قضائیه از طریق پیامک برای شهروندان لینک ابلاغیه قضایی ارسال نمی‌کند و پیامک‌های حاوی لینک با مضمون ابلاغیه قضایی معمولاً با هدف ایجاد ترس و تهدید و فریب مخاطب ارسال می‌شوند.

وی تأکید کرد: شهروندان به هیچ عنوان روی لینک‌های ارسال‌شده در این پیامک‌ها کلیک نکنند، زیرا ممکن است با ورود به لینک، اطلاعات شخصی، بانکی یا حتی دسترسی‌های لازم برای نصب بدافزار در اختیار کلاهبرداران قرار گیرد.

ابلاغیه قضایی را فقط از مسیر رسمی بررسی کنید

رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای استعلام ابلاغیه‌های قضایی، شهروندان باید فقط از طریق سامانه رسمی قوه قضائیه به نشانی Adliran.ir اقدام کنند و در صورت دریافت پیامک مشکوک، از باز کردن لینک خودداری کرده، پیامک را حذف و موضوع را به دیگران اطلاع دهند.

کیخا همچنین توصیه کرد شهروندان اطلاعات شخصی، کد ملی، شماره کارت و رمزهای خود را هرگز در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت هرگونه سؤال یا مواجهه با موارد مشکوک می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، تماس گرفته یا به نزدیک‌ترین واحد پلیس فتا مراجعه کنند.