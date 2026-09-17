اسپیس ایکس در کمتر از یک هفته دو ماموریت محرمانه انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، طی این ماموریت یک موشک فالکون۹ از مقر فضایی وندربرگ در ساعت ۱:۰۷ دقیقه به وقت گرینویچ به مدار زمین پرتاب شد.

هنوز ماهیت ماموریت مذکور به نام USSF-259 مشخص نیست.

پخش زنده این عملیات مدت کوتاهی پس از آنکه بوستر نخست فالکون۹ به زمین بازگشت و روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس در اقیانوس آرام فرود آمد، پایان یافت.

این سیزدهمین فرود بوستر مذکور بود. عملیات انجام شده دومین باری است که اسپیس ایکس در بازه شش روزه یک ماموریت برای نیروی فضایی آمریکا انجام می دهد. یک موشک فالکون۹ دیگر ماموریت محرمانه USSF-153 را ازمقر فضایی وندربرگ در ۱۰ سپتامبر انجام داد.

عملیات مذکور صد و دهمین پرتاب موشک اسپیس ایکس در سال ۲۰۲۶ میلادی به حساب می آید. بخش اعظم پروازهای شرکت تا این نقطه از سال جاری میلادی توسط فالکون ۹ انجام شده اند.