۴ مجوز خط دوم انتقال آب شرب به یزد اخذ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در حاشیه سیوپنجمین نشست شورای آب استان با اشاره به آخرین اقدامات انجامشده برای خط دوم انتقال آب شرب اظهار کرد: این خط بهطور کامل برای تأمین آب شرب استان پیشبینی شده و تأمین منابع مالی آن بر عهده دولت است.
وی افزود: برای تأمین اعتبار این پروژه از محل منابع دولتی، اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ ضروری است که تاکنون چهار مورد از پنج مجوز و تأییدیه مورد نیاز اخذ شده و تنها موضوع مربوط به محیط زیست باقی مانده است.
استاندار یزد درباره خط دوم انتقال آب خلیج فارس نیز گفت: مهمترین موضوع این پروژه تأمین منابع مالی است که با پیگیریهای انجامشده و استفاده از حقوق و درآمدهای دولتی بخش معدن، بخش قابلتوجهی از منابع مورد نیاز تأمین شده است.
بابایی با بیان اینکه ۵۰ درصد ظرفیت خط دوم انتقال آب خلیج فارس برای تأمین آب شرب و ۵۰ درصد برای مصارف صنعتی و سایر مصارف در نظر گرفته شده است، افزود: عملیات اجرایی قطعات یک و دو این خط از سمت خلیج فارس در حال انجام است و مقدمات اجرای قطعه چهارم در محدوده استان یزد نیز در حال فراهم شدن است.
وی همچنین از بازنگری در تخصیصهای آب بخش صنعت خبر داد و گفت: تخصیص آب واحدهایی که طی سالهای گذشته آب دریافت کرده اما طرحهای خود را اجرا نکرده یا اقدام مؤثری برای صرفهجویی نداشتهاند، در حال بررسی است.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: در همین راستا تاکنون حدود ۲۸ جلسه با حضور دستگاههای مرتبط برگزار شده و مقرر است ظرفیتهای آبی آزادشده، به واحدهای پاک و طرحهای منطبق با سیاستهای برنامه «یزد پایدار» اختصاص یابد.
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