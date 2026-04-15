کشف محموله قاچاق بیش از ۴ تن میگو در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان میناب در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری محور میناب به بندرکرگان به یک دستگاه کامیونت ایسوزو یخچالدارمشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۴ تن و ۳۳۰ کیلو انواع میگو قاچاق و فاقد مجوز کشف ودر این رابطه یک متهم راننده خودرو را دستگیر کردند.

این مسئول انتظامی استان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۴ میلیارد ریال عنوان کرده و افزود: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.