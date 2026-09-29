«توپ سیاه» در اسپانیا به هدف خورد؛ در انتظار فتح دروازه اسکار ۲۰۲۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، فیلم «توپ سیاه» یا «لا بولا نگرا» که نماینده اسپانیا در اسکار بین المللی ۲۰۲۷ است، در آخر هفته افتتاحیه خود در اسپانیا ۵.۳ میلیون دلار (۴.۷ میلیون یورو) فروخت و رکوردهایی را به ثبت رساند که برای یک درام مستقل و یک فیلم بلند که یک توزیع‌کننده داخلی اکران کرده، تازگی دارد.

به گفته منابع داخلی، این فیلم که ساخته خاویر کالوو و خاویر آمبروسی (معروف به لوس خاویس به معنی دو خاویر) است در ۳ روز اول اکرانش بیش از ۶۰۰ هزار بلیت فروخت.

فروش آخر هفته افتتاحیه «توپ سیاه» در واقع به فیلم ترسناک پرفروش «یتیم‌خانه» ساخته جی.ای.بایونا در سال ۲۰۰۷ نزدیک شده که برادران وارنر آن را توزیع کرد و ۵.۹ میلیون دلار فروخت.

در عین حال این فیلم دومین افتتاحیه برتر یک فیلم اسپانیایی سال ۲۰۲۶ را به نام خود کرد و پس از فیلم کمدی سانتیاگو سگورا با عنوان «تورنته برای رئیس جمهور» سونی پیکچرز جای گرفت.

انریکه کاستا، یکی از بنیانگذاران الاستیکا فیلمز و رئیس بخش توزیع این شرکت، در توضیح این فیلم آن را فیلمی خواند که از شر برچسب‌ها خلاص می‌شود و می‌تواند به مخاطبان گسترده‌ای، نه فقط جوانان و نه فقط بازار سنتی سینمای هنری، دسترسی پیدا کند.

وی افزود: این فیلم ثابت می‌کند که تنها کمدی‌ها و فیلم‌های اکشن اسپانیایی نیستند که می‌توانند جریان اصلی اسپانیا را در اختیار داشته باشند.

این چهره صنعت سینمای اسپانیا در ادامه گفت: از همان لحظه‌ای که فیلمنامه را خواندم، از پتانسیل آن آگاه بودم. «توپ سیاه» یک فیلم حماسی و یک اسب تک شاخ است.

موج بالایی از مخاطبان در اسپانیا در انتظار نمایش آن بودند و همین موجب شد که پیش‌فروش‌ بلیت‌های آن حتی از فیلم «اودیسه» کریستوفر نولان پیشی بگیرد.

به گفته کاستا این فیلم که با اختلاف، موفق‌ترین فیلم این استودیو تا به امروز شده است، تا اینجا در ۴۱۵ سالن سینما به نمایش درآمده و با توجه به استقبال زیادی که از آن شده قرار است بیش از ۲۰ سینمای دیگر نیز به سینماهای میزبان آن افزوده شود.

محبوبیت ۲ خاویر سازنده فیلم در اسپانیا به اولین فیلم بلندشان «اردوی مقدس!» در سال ۲۰۱۷ و سریال‌های تلویزیونی مانند «لا مسیاس» و «پاکیتا سالاس» برمی‌گردد.

در همین حال محبوبیت فیلم موجب شده تا نتفلیکس یک اکران ۴۷ روزه و انحصاری در سینماهای آمریکا برای آن در نظر بگیرد که از ۱۶ اکتبر شروع می‌شود و نمایش آنلاین آن هم از ۲ دسامبر خواهد بود.

«توپ سیاه» با الهام از زندگی و آثار شاعر و نمایشنامه‌نویس اسپانیایی، فدریکو گارسیا لورکا، ساخته شده و دومین فیلم بلند کالوو و آمبروسی است که تصویری چندلایه از سرکوب در اسپانیا را در ۳ زمان مختلف شامل ۱۹۳۲، ۱۹۳۷ و ۲۰۱۷ ارائه می‌کند.

در کنار بازیگران تازه‌کار فیلم، پنه لوپه کروز نیز در نقش مکمل فیلم بازی می‌کند و شرکت «اترسمدیا» متعلق به پدرو آلمادوار در کنار «لو پکت» فرانسه از تهیه کنندگان آن هستند.

این فیلم اولین بار در جشنواره کن به نمایش درآمد و ۲ کارگردان آن جایزه بهترین کارگردانی را به طور مشترک با پاول پاولیکوفسکی برای فیلم «سرزمین پدری» دریافت کردند و به تازگی جایزه تماشاگران جشنواره سن سباستین را نیز از آن خود کرد. پیشتر این فیلم جایزه انتخاب مردمی جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو را هم دریافت کرد تا شانس کسب نامزدی در بخش بهترین فیلم اسکار را هم افزایش دهد.

فیلم «غیرممکن» بایونا محصول ۲۰۱۲ با بازی نائومی واتس و ایوان مک‌گرگور، هنوز رکورد بالاترین فروش آخر هفته در اسپانیا را با ۱۰.۱ میلیون دلار (۸.۹ میلیون یورو) از طریق برادران وارنر در اختیار دارد. پرفروش‌ترین فیلم اسپانیایی تمام دوران، «رابطه اسپانیایی» (۲۰۱۴) است که توسط یونیورسال پیکچرز توزیع شد و افتتاحیه آن ۳ میلیون دلار (۲.۷ میلیون یورو) از فروش ۴۰۰ هزار بلیت کسب کرد و در مجموع فروش گیشه تقریباً ۵۶ میلیون یورویی را به دست آورد.