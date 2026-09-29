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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

ثبت بیش از ۱۲.۹ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان

ثبت بیش از ۱۲.۹ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان از ثبت بیش از ۱۲ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۲۱۳ تردد در محورهای مواصلاتی تحت پوشش این اداره کل طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی ظهر سه شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در این مدت ، ۱۲ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۲۱۳ تردد در محورهای مواصلاتی شمال استان ثبت شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سیستان و بلوچستان افزود: در این مدت، ۲ میلیون و ۲۰ هزار و ۱۱ تردد ورودی به استان و ۲ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۹۶ تردد خروجی از استان به ثبت رسیده است.

وی بیان کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، محورهای میلک–زهک، زاهدان–سه‌راهی دشتک و خاش–اسکل‌آباد از پرترددترین محورهای حوزه شمال استان در این بازه زمانی بوده‌اند.

مبارکی با بیان اینکه سامانه ۱۴۱ به‌عنوان پل ارتباطی مردم با مجموعه راهداری، امکان دریافت اطلاعات جاده‌ای و گزارش مسائل و مشکلات مرتبط با محورهای مواصلاتی را فراهم می‌کند از افزایش تماس‌های مردمی با سامانه ۱۴۱ خبر داد و گفت: طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۵ هزار و ۶۸۶ تماس با سامانه ۱۴۱ برقرار شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 6962284

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