باند سارقان طلاجات منازل بستک در هرمزگان متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک ابراهیمی رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک در این خصوص اظهار کرد: این باند ۱۲ فقره سرقت طلا از منازل شهرستان بستک داشت که شناسایی و عوامل آن دستگیر شد.

وی افزود: متهمان پس از دستگیری و در جریان تحقیقات، به سرقت‌های انجام‌شده اعتراف کردند.

رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک گفت: در ادامه تحقیقات و پیگیری این پرونده، دو نفر مالخر مرتبط با اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شدند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: شهروندان در نگهداری طلاجات و سایر اموال ارزشمند دقت بیشتری داشته باشند و تا حد امکان از نگهداری حجم بالای طلا، وجه نقد و اموال گران‌قیمت در منزل خودداری کنند.