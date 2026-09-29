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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

باند سارقان طلاجات منازل بستک در هرمزگان متلاشی شد

باند سارقان طلاجات منازل بستک در هرمزگان متلاشی شد

بندرعباس- رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک گفت: با پیگیری دستگاه قضایی و تلاش ضابطان انتظامی باند سارقان طلاجات منازل در شهرستان بستک متلاشی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک ابراهیمی رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک در این خصوص اظهار کرد: این باند ۱۲ فقره سرقت طلا از منازل شهرستان بستک داشت که شناسایی و عوامل آن دستگیر شد.

وی افزود: متهمان پس از دستگیری و در جریان تحقیقات، به سرقت‌های انجام‌شده اعتراف کردند.

رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک گفت: در ادامه تحقیقات و پیگیری این پرونده، دو نفر مالخر مرتبط با اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شدند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: شهروندان در نگهداری طلاجات و سایر اموال ارزشمند دقت بیشتری داشته باشند و تا حد امکان از نگهداری حجم بالای طلا، وجه نقد و اموال گران‌قیمت در منزل خودداری کنند.

کد مطلب 6962281

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