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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

هشدار نسبت به نقشه توجیه حضور آمریکایی‌ها در عراق

هشدار نسبت به نقشه توجیه حضور آمریکایی‌ها در عراق

یک فعال سیاسی عراقی نسبت به تحرکات داعش در استان کرکوک همزمان با نزدیک شدن موعد خروج نیروهای آمریکایی از این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، اکرم فوزی ترزی یکی از فعالان سیاسی عراق تاکید کرد که طرف های خارجی در تحریک شبکه های وابسته به داعش در استان کرکوک نقش دارند و به تازگی منطقه التون کوبری در این استان شاهد تحرکات داعشی ها بوده است.

وی اضافه کرد: این درگیری ها تصادفی نیست بلکه برخی طرف ها سعی دارند با متشنج کردن اوضاع در مسیر خروج نظامیان ائتلاف آمریکا از خاک عراق مانع تراشی کرده و برای باقی ماندن آنها بهانه تراشی کنند.

ترزی تصریح کرد: همزمانی این حملات تروریستی با تحرکات سیاسی در عراق برای پایان دادن به حضور نظامیان خارجی بیانگر وجود نقشه هایی در راستای بی ثبات کردن کشور و ناتوان جلوه دادن نیروهای امنیتی است.

پیشتر گزارش شده بود که 2 عنصر داعشی در درگیری با نیروهای امنیتی در کرکوک به هلاکت رسیده اند.

کد مطلب 6962286

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