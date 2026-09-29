اشراف اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مسلح در مناطق مرزی شمال غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسمعلی خلیل‌زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در مناطق مرزی شمالغرب کشور،اظهار کرد: تحرکات مرزی دشمن و گروهک‌های تروریستی لحظه‌ای از دید نیروهای ما پنهان نیست و هرگونه تلاش برای نفوذ پیش از رسیدن به مرزهای کشور رصد و با آن مقابله می‌شود.

وی با بیان اینکه «امنیت چیز ساده‌ای نیست»، تصریح کرد: امنیت مهم‌ترین نیاز هر جامعه و کشور است. اگر امنیت برقرار باشد، همه امور کشور در مسیر خود قرار می‌گیرد، اما اگر امنیت نباشد، همه چیز با مشکل مواجه خواهد شد. تحصیل دانش‌آموزان، فعالیت‌های اقتصادی، امور آموزشی و مسائل اجتماعی همگی در سایه امنیت امکان رشد و تعالی پیدا می‌کنند. نقش امنیت به‌ویژه در شمال‌ غرب کشور در ایام جنگ ۱۲ روزه و همچنین درگیری‌ های ۴۰ روزه به‌خوبی نشان داده شد.

دشمنان از حضور و درگیری روی زمین با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عاجز هستند

وی درباره تحرکات گروهک‌های تروریستی در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: هدف دشمن در شمالغرب این بود که گروهک‌های تروریستی را تجهیز، آموزش و هماهنگ کند و اختلافات میان گروهک‌ های تروریستی را برطرف کرده و به آنها مأموریت داده بودند که پاسگاه‌های مرزی را مورد حمله قرار دهند و پس از آن به‌صورت ستونی وارد مناطق شوند و شهرهای شمالغرب کشور را تصرف کنند.

سردار خلیل زاده با اشاره به راهبرد آمریکا در استفاده از گروهک‌های تروریستی به عنوان نیروی نیابتی گفت: آمریکایی‌ها تجهیزات دارند، اما برای حضور و درگیری روی زمین با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عاجز هستند؛ بنابراین از گروهک‌های تروریستی به عنوان نیروی نیابتی استفاده می‌کنند.

جانشین فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: با تذکرات و هشداری که از سوی قرارگاه حمزه به گروهگ‌های تروریستی داده شد و قدرت قرارگاه حمزه سید الشهدا را مسئولین فریب خورده گروهک ها و برخی سردمداران آنها دیدند این نیروهای تروریستی و نیابتی آمریکا از منطقه فرار کردند و تلفات زیادی دادند.

سردار خلیل‌زاده گفت: گروهک های تروریستی تصور می‌کردند اگر دو پاسگاه مرزی ما را مورد حمله قرار دهند، همه نیروهای ما منطقه را ترک خواهند کرد، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد. زمانی که جنگ آغاز شد، فصل زمستان بود و راه دسترسی به برخی پایگاه‌ها سخت بود. رزمندگانی که در این مناطق حضور داشتند، با وجود شرایط بسیار سخت جوی، پایگاه‌ها را تخلیه نکردند و در همان شرایط سخت آب و هوایی از کشور دفاع کردند.

استقرار نیروهای سپاه در ارتفاعات مرزی موجب عقب‌نشینی ضدانقلاب شد

سردار خلیل‌زاده گفت: در دهه نود که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتفاعات شمالغرب کشور مستقر شدند و حضور گروهک ها را در این مناطق پاکسازی کردند، دید و تیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در منطقه به شدت افزایش پیدا کرد و هر فردی که در این محدوده حرکتی انجام دهد، تحت رصد قرارگاه حمزه سید الشهدا است.

وی افزود: دوربین‌های نیروهای ما به‌صورت شبانه‌روزی منطقه را رصد می‌کنند و همین مسئله موجب شد ضدانقلاب مجبور به تخلیه این مناطق شود و حتی تا عمق حدود چند صد کیلومتری عقب‌نشینی کند.

جانشین فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) تصریح کرد: امروز اگر نیروهای ضدانقلاب و گروهک های تروریستی بخواهند به سمت مناطق مرزی شمالغرب کشور حرکت کنند، قبل از اینکه بتوانند به این مناطق برسند، تحت رصد قرار گرفته و به هلاکت می‌رسند.

پوشش و اشراف آتش رزمندگان اسلام از محورهای مختلف شمالغرب برقرار است

سردار خلیل زاده فزود: امروز پوشش و اشراف آتش رزمندگان اسلام از محورهای مختلف شمالغرب برقرار است و تحرکات گروهک‌های تروریستی در مناطق مرزی به‌طور مستمر رصد می‌شود و همانطور که برخی از آنها قصد داشتند تحرکاتی انجام بدهند، اما تمام محل‌های تجمع و مقرهای آنها مورد هدف قرار گرفت و منهدم شد.

جانشین فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) گفت: قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در شمالغرب کشور سبب شده است که در حال حاضر بخش زیادی از نیروهای گروهک‌های ضدانقلاب و تروریستی در منطقه سرگردان و آواره باشند.

وی خاطرنشان کرد: امروز بخش قابل توجهی از عناصر گروهک‌ها آواره شده‌اند و تعدادی از افرادی که در اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا مشارکت داشته‌اند نیز به دلیل ترس از تبعات اقدامات خود امکان بازگشت و تسلیم شدن ندارند و منتظر هستند تا از طریق منابع مالی یا امکاناتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، از منطقه خارج شده و به کشورهای اروپایی نزد اربابان خود بروند.

وی اضافه کرد: منطقه‌ای که اکنون در آن حضور داریم، منطقه از مناطق مرزی شمالغرب کشور است و دارای ارتفاعات مهمی است که ارتفاع یکی از بلندترین نقاط آن به حدود ۳۶۵۰ متر از سطح آب‌های آزاد می‌رسد.

جانشین فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشاره به شرایط دشوار نیروهای مستقر در این ارتفاعات اظهار کرد: شرایط این منطقه بسیار خاص است و در طول سال حدود هفت ماه مسیرهای ارتباطی و جاده‌های آن به دلیل بارش برف مسدود می‌شود و تنها چهار تا پنج ماه امکان تردد عادی در منطقه وجود دارد.

استقرار نیرو در این ارتفاعات از نقاط قوت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است

وی با بیان اینکه استقرار نیرو در این ارتفاعات از نقاط قوت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، گفت: بسیاری از کشورها و نیروهای نظامی دنیا در چنین شرایطی امکان استقرار طولانی‌مدت ندارند، اما رزمندگان ما با وجود شرایط سخت آب‌وهوایی و جغرافیایی، ماه‌ها در این ارتفاعات حضور دارند.

وی با اشاره به تأثیر امنیت بر زندگی مردم مناطق مرزی گفت: پیش از سال ۱۳۹۰ بخش‌هایی از دشت‌های نزدیک به یکی از مناطق مرزی شمالغرب کشور به دلیل حضور گروهک ها و ناامنی امکان فعالیت اقتصادی مناسبی نداشت، اما پس از برقراری امنیت، این مناطق به باغ و زمین‌های کشاورزی تبدیل شده‌اند.

جانشین فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) افزود: امروز در این مناطق باغ‌های سیب و سایر محصولات کشاورزی ایجاد شده و مردم از این طریق درآمد کسب می‌کنند.

سردار خلیل زاده با اشاره به افزایش ارزش اقتصادی زمین‌های کشاورزی در منطقه اظهار کرد: امنیت موجب شده است مردم بتوانند با خیال راحت در زمین‌ها و باغات خود فعالیت کنند و سطح رفاه و درآمد خانوارهای مرزنشین افزایش پیدا کند.

جانشین فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) یکی دیگر از اشتباهات گروهک‌های تروریستی را محاسبه نادرست درباره واکنش مردم ولایی و ایران دوست مناطق کردنشین دانست و گفت: آنها تصور می‌کردند با حمله به چند پاسگاه مرزی، نیروهای ما فرار می‌کنند و مردم منطقه نیز از آنها حمایت خواهند کرد، این محاسبه کاملاً اشتباه بود.

سردار خلیل زاده یادآور شد: امروز بخش قابل توجهی از نیروهای ما از برادران اهل سنت همین مناطق هستند؛ نیروهایی که منطقه، مردم و جغرافیای آن را به‌خوبی می‌شناسند و از آمادگی جسمانی و تجربه بالایی برخوردارند.

وی با اشاره به همراهی مردم منطقه با نیروهای سپاه گفت: پس از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور، در روزهای نخست جنگ، مردم منطقه برای دفاع از ایران اعلام آمادگی کردند.

حمایت مردم کردستان از رزمندگان و رهبر انقلاب

جانشین فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) با اشاره به واکنش مردم مناطق کردنشین پس از شهادت فرماندهان و رهبر جمهوری اسلامی گفت: مردم منطقه به احترام شهادت رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان و رزمندگان، عزاداری کردند امروز نیز در شهرهای کردنشین ایران عزیز، مردم در تجمعات حمایت از رهبری و رزمندگان اسلام حضور پیدا می‌کنند.

سردار اسماعیل خلیل‌زاده، جانشین فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: در طول مرزهای استان‌های آذربایجان غربی و کردستان که در حوزه مسئولیتی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) قرار دارد، حدود ۱۰ منطقه از حضور گروهک‌های ضدانقلاب در طول سالیان گذشته پاکسازی و آزادسازی شده است.

۲۵۰۰ کیلومترمربع از مرزها تحت کنترل نیروهای مسلح ایران است

وی افزود: یکی از برکات انقلاب اسلامی تامین امنیت در نقطه صفر مرزی است که از اول انقلاب تا به امروز مجموعاً حدود ۲۵۰۰ کیلومتر مربع از مناطق مرزی کشور که پیش از این محل استقرار نیروهای ضدانقلاب و گروهک‌های تروریستی بود، تحت کنترل نیروهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

جانشین فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) گفت: در این ۲۵۰۰ کیلومتر مربع، چند هزار نفر از نیروهای ضدانقلاب مستقر بودند که علیه کشور سلاح به دست گرفته و اقدامات ضدامنیتی انجام می‌دادند و در مواردی نیز برای انجام عملیات تروریستی در داخل شهرها اقدام می‌کردند و امروز نیروهای جمهوری اسلامی ایران بر این مناطق مرزی مسلط هستند و گروهک‌های ضدانقلاب امکان فعالیت گذشته را ندارند.

سردار خلیل‌زاده در ادامه با خطاب قرار دادن خبرنگاران حاضر در مناطق مرزی گفت: انتظار ما از شما این است که امروز که به این مناطق آمده‌اید و سختی ارتفاعات و زحمات رزمندگان اسلام را از نزدیک مشاهده می‌کنید، این واقعیت را به مردم منتقل کنید که امنیت با چه زحمتی به دست آمده است. امنیتی که امروز در این مناطق وجود دارد، به آسانی به دست نیامده و برای تأمین آن شهدای زیادی تقدیم شده‌اند.

وی با اشاره به حضور مسئولان مختلف در این مناطق در سال‌های گذشته گفت: مسئولان مختلف کشور، از جمله شهید لاریجانی، وزیر اطلاعات و فرماندهان سپاه در این مناطق حضور پیدا کرده و از نزدیک شرایط رزمندگان را مشاهده کرده‌اند سردار شهید پاکپور نیز به‌صورت مستمر در این مناطق حضور داشت و زمانی که عملیاتی انجام میشد، در کنار نیروها قرار می‌گرفت و شخصاً وضعیت و عملیات نیروها را پیگیری و هدایت می‌کرد و فرماندهی که بر منطقه شمالغرب کشور اشرافیت کاملی داشت.