به گزارش خبرگزاری مهر، سعید منتظرالمهدی، در این پیام با اشاره به نقش دانش در پیشرفت جوامع اظهار کرد: بالندگی تمدنها نه در حصار سنگ و آهن، بلکه در پهنه اندیشه ریشه دارد و دانش تنها ابزار شناخت جهان نیست، بلکه سنگر نخست در برابر چالشهای عصر حاضر است.
وی افزود: امنیت و آموزش دو روی یک سکه هستند؛ چرا که شکوفایی فکری تنها در بستر امنیت پایدار میسر است و امنیت نیز محصول بلوغ فکری و آگاهی جمعی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با برشمردن سه اصل بنیادین در مسیر تعالی کشور، نخستین اصل را «پیوند ناگسستنی قدرت و آگاهی» عنوان کرد و گفت: ایران قوی از مسیر یادگیری عبور میکند و دانشی که در بستر امنیت شکل میگیرد، میتواند سپر دفاعی ملت در برابر دشمنیها و ابزاری برای تعالی تمدنی کشور باشد.
منتظرالمهدی در ادامه «معماری امنیت هوشمند» را دومین اصل دانست و تصریح کرد: امنیت عمومی صرفاً یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه محصول تعامل هوشمندانه و همافزایی میان مدافعان نظم و آگاهی جمعی است. هر کلاس درسی که برپا میشود، دژی در برابر جهل است و پلیس خود را خشتچین امنیت این دژهای دانایی میداند.
وی همچنین «میثاق همدلی در دنیای پرآشوب امروز» را سومین اصل مورد تأکید دانست و گفت: در جهانی که نبرد برای تسخیر اذهان، نبردی بیصدا اما بنیادین است، انسجام و همدلی میان مردم و خادمان آنان، مسیر بقا و پیشرفت جامعه را هموار میکند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا تأکید کرد: پلیس در خط مقدم صیانت از حریم زیست اجتماعی، تمامی ظرفیتهای خود را به کار میگیرد تا مسیر یادگیری، فارغ از هراس و تلاطم، هموار و روشن باقی بماند.
منتظرالمهدی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس پاسدار امنیت است تا نسل آینده نه در فضای بیم، بلکه در فضای بالندگی، قلههای رفیع افتخار را فتح کند.
وی ابراز امیدواری کرد آینده ایران بر شالوده دانش و امنیت، درخشانتر از همیشه باشد و سال تحصیلی پیشرو برای همگان سرشار از تعالی، خردورزی و شکوفایی باشد.
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