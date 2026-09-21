تماشاگران جشنواره تورنتو «توپ سیاه» را انتخاب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «توپ سیاه» فیلم اسپانیایی نتفلیکس به کارگردانی خاویر کالوو و خاویر آمبروسی که با اولین نمایش جهانی خود در جشنواره کن امسال با تشویق ایستاده ۱۶ دقیقه‌ای تماشاگران مواجه شد و جایزه بهترین کارگردانی را برای این ۲ کارگردان که با نام «لوس خاویس» (۲ خاویر) شناخته می‌شوند، به دست آورد، حالا در تورنتو با استقبال چشمگیری روبه‌رو شده و جایزه اصلی را برده است.

جایزه تماشاگران تورنتو تا حد زیادی موجب دیده شدن فیلم می‌شود و نشانه‌ای از توانایی فیلم در مسیر رسیدن به رقابت اسکار است. «من راکی بازی می‌کنم» ساخته پیتر فارلی و «هیومن بودن» ساخته سیان هدر در مکان بعدی جای گرفتند.

نتفلیکس هرگز این جایزه را نبرده بود و در طول یک دهه گذشته هر بار از این جشنواره دست خالی برگشت و حالا با یک فیلم اسپانیایی زبان که نماینده کشورش در اسکار بین‌المللی هم هست، ناکامی به پایان رسیده است.

بازیگران مشهور اسپانیایی مثل گیتاریکا دلافوئنته، میگل برناردو، کارلوس گونزالس و میلو کویفسیس، در کنار پنه‌لوپه کروز و گلن کلوز در نقش‌های فرعی در این درام اسپانیایی ۲.۵ ساعته بلندپروازانه بازی کرده‌اند.

در بخش مستند جایزه منتخب مردم به «دارلین لاو: می‌دانم کجا بوده‌ام» رسید که ساخته بری آویرچ است و زندگی و تأثیر «دارلین لاو» در موسیقی را بررسی می‌کند. وی ترانه‌های اصلی و پس‌زمینه برخی از بزرگترین آهنگ‌های دهه ۱۹۶۰ را ساخته که اغلب هم بدون ذکر نام او بوده‌اند. این فیلم شامل مصاحبه‌هایی با دیون وارویک، بروس اسپرینگستین و دیوید لترمن است. «گل‌های آفتابگردان سیاه» ساخته جیمز مارکوس هنی و «دونده فوق‌العاده» ساخته میلا آنگ-توین در مکان‌های بعدی جای گرفتند.

در بخش بهترین فیلم بین‌المللی «السینور» موفق شد تا عنوان منتخب مردم را از آن خود کند. کارگردان فیلم سایمون استون، فیلم را جشنی از زندگی، انتخاب شجاعت و خلاقیت در مواجهه با چالش‌های بزرگ و نامه‌ای عاشقانه به بازیگران و هنرمندان در همه جا و کسانی که خود را کاملاً وقف هنر خود می‌کنند، خواند. فیلم «عشق ممکن» ساخته لی چانگ-دونگ جایگاه دوم و فیلم «آدمکش(ها)» ساخته هور جین-هو در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

در بخش «جنون نیمه‌شب» نیز جایزه منتخب مردم به «خانم‌ها و آقایان، برایان مالرونی» رسید. این فیلم که ساخته متیو رنکین است، نمایشی آرشیوی درباره هجدهمین نخست‌وزیر کاناداست. فیلم «مارپیچ» ساخته پائولو استریپولی و فیلم «خاطره بازداشت‌شده» ساخته سابو جایگاه‌های بعدی را از آن خود کردند.

برنده جایزه مردمی جشنواره فیلم تورنتو (TIFF) ۷ بار از ۴۸ بار جایزه بهترین فیلم اسکار را از آن خود کرده و در این میان «انگل» و «آنورا» که جایگاه سوم را کسب کرده بودند، از موفق‌ترین‌های اسکار شدند. در واقع تنها کسب جایزه اصلی دلیلی برای برنده شدن در اسکار نبوده است.