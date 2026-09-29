افزایش قیمت نفت ایران در بازار جهانی؛ نفت سبک به ۱۰۴.۷۵ دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای منتشرشده از پایگاه خبری تحلیلی اویل پرایس، قیمت نفت سبک ایران در بازارهای مختلف بین ۱۰۲.۸۵ تا ۱۰۴.۷۵ دلار به ازای هر بشکه قرار دارد.
بر این اساس نفت سبک ایران در بازار مدیترانه ۱۰۲.۸۵ دلار، در شمالغرب اروپا ۱۰۳.۵۰ دلار و در پایانه سیدیکریر مصر ۱۰۴.۷۵ دلار قیمتگذاری شده است.
همچنین قیمت نفت سنگین ایران در بازار مدیترانه ۱۰۰.۷۰ دلار، در شمالغرب اروپا ۱۰۱.۶۰ دلار و در سیدیکریر ۱۰۲.۶۰ دلار به ازای هر بشکه اعلام شده است. به این ترتیب، نفت سنگین ایران نیز همچنان بالاتر از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار دارد.
بر این اساس، فاصله قیمت نفت سبک و سنگین ایران در بازارهای مختلف حدود ۲.۱۵ تا ۲.۲ دلار در هر بشکه است. دادههای OilPrice.com برای نفت ایران با تأخیر منتشر میشود و ارقام فوق مربوط به آخرین داده موجود در این پایگاه است.
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