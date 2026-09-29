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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

افزایش قیمت نفت ایران در بازار جهانی؛ نفت سبک به ۱۰۴.۷۵ دلار رسید

افزایش قیمت نفت ایران در بازار جهانی؛ نفت سبک به ۱۰۴.۷۵ دلار رسید

نفت سبک ایران در بازارهای جهانی بین ۱۰۲.۸۵ تا ۱۰۴.۷۵ دلار و نفت سنگین ایران بین ۱۰۰.۷۰ تا ۱۰۲.۶۰ دلار در هر بشکه قیمت‌گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های منتشرشده از پایگاه خبری تحلیلی اویل پرایس، قیمت نفت سبک ایران در بازارهای مختلف بین ۱۰۲.۸۵ تا ۱۰۴.۷۵ دلار به ازای هر بشکه قرار دارد.

بر این اساس نفت سبک ایران در بازار مدیترانه ۱۰۲.۸۵ دلار، در شمال‌غرب اروپا ۱۰۳.۵۰ دلار و در پایانه سیدی‌کریر مصر ۱۰۴.۷۵ دلار قیمت‌گذاری شده است.

افزایش قیمت نفت ایران در بازار جهانی؛ نفت سبک به ۱۰۴.۷۵ دلار رسید

همچنین قیمت نفت سنگین ایران در بازار مدیترانه ۱۰۰.۷۰ دلار، در شمال‌غرب اروپا ۱۰۱.۶۰ دلار و در سیدی‌کریر ۱۰۲.۶۰ دلار به ازای هر بشکه اعلام شده است. به این ترتیب، نفت سنگین ایران نیز همچنان بالاتر از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار دارد.

افزایش قیمت نفت ایران در بازار جهانی؛ نفت سبک به ۱۰۴.۷۵ دلار رسید

بر این اساس، فاصله قیمت نفت سبک و سنگین ایران در بازارهای مختلف حدود ۲.۱۵ تا ۲.۲ دلار در هر بشکه است. داده‌های OilPrice.com برای نفت ایران با تأخیر منتشر می‌شود و ارقام فوق مربوط به آخرین داده موجود در این پایگاه است.

کد مطلب 6962277
سمیه رسولی

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