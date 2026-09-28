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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

هلاکت عناصر داعشی در درگیری با نیروهای امنیتی عراق

هلاکت عناصر داعشی در درگیری با نیروهای امنیتی عراق

سرویس مبارزه با تروریسم عراق از درگیری نیروهای امنیتی این کشور با عناصر داعش در کرکوک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، سرویس مبارزه با تروریسم عراق اعلام کرد که در جریان عملیات امنیتی ویژه در استان کرکوک نیروهای این کشور با سه تن از عناصر باقی مانده از تشکیلات تروریستی داعش درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، عملیات مذکور در منطقه التون کوبری کرکوک میان نیروهای امنیتی عراق و عناصر داعش شکل گرفت که در نهایت ۲ تن از این عناصر به هلاکت رسیده و شخص سوم بازداشت شد.

سرویس مبارزه با تروریسم عراق تاکید کرد که اقدامات نیروهای این کشور علیه عناصر باقی مانده داعش و شبکه های زیرزمینی آن در عراق ادامه دارد.

همچنین در پی وقوع این درگیری ها نیروهای امنیتی عراق به صورت گسترده در استان کرکوک مستقر شدند.

کد مطلب 6961159

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