به گزارش خبرنگار مهر، جاوید حیاتی ظهر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ قشلاق استان‌های زاگرسی کشور که به میزبانی اداره کل منابع طبیعی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به پدیده ال‌نینو و اخطاریه‌های هواشناسی و مدیریت بحران، بازنگری در تاریخ ورود عشایر به مراتع قشلاقی استان‌های زاگرسی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه جلسه کارگروه ملی مدیریت چرا در اصفهان با حضور حدود ۱۰ استان زاگرس‌نشین و عشایرنشین برگزار شده، خاطرنشان کرد: در آستانه کوچ پاییزه از ییلاق به قشلاق، چالش‌های مرتبط با ال‌نینو، بارش‌های سیلابی و وضعیت مراتع بررسی می‌شود تا عشایر در مسیر کوچ و میان‌بندها دچار مشکل نشوند و در نقاط ایمن استقرار یابند.

وی با بیان اینکه استان‌های قشلاقی درخواست بازنگری در تقویم ورود به مراتع قشلاقی را مطرح کرده‌اند، گفت: این موضوع در کارگروه‌های استانی با توجه به شرایط هر استان تصمیم‌گیری می‌شود تا در صورت نیاز، ورود زودتر از تقویم معمول انجام شود.

حیاتی اضافه کرد: اطلاع‌رسانی و اخطاریه‌های لازم نیز از طرق مختلف به جامعه عشایری رسیده است.

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر کشور، مهم‌ترین استان‌های قشلاقی با جمعیت قابل توجه عشایری را ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و جنوب فارس دانست و گفت: مدیریت زمان ورود با همکاری استانداری‌ها، مدیریت بحران و ادارات ذی‌ربط در کارگروه‌های استانی انجام می‌شود.

۳۵ میلیون هکتار مرتع در اختیار جامعه عشایری است

حیاتی با بیان اینکه جامعه عشایری با نگهداری بیش از ۳۰ میلیون رأس دام سبک، سالانه قریب ۲۰۰ هزار تن گوشت سالم تولید می‌کند، خاطرنشان کرد: عشایر نقش مؤثری در امنیت غذایی و سرزمینی دارند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۴ درصد صنایع دستی کشور نیز توسط همین جامعه و به طور عمده زنان عشایر تولید می‌شود، ابراز کرد: با تسهیلات حمایت از زنجیره تولید گوشت قرمز، امید است تولید گوشت نسبت به سال گذشته حدود چهار هزار تن افزایش یابد.

معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه حدود ۳۵ میلیون هکتار مرتع در اختیار جامعه عشایری است، تصریح کرد: قلمرو عشایر نزدیک به ۶۰ درصد فضای جغرافیایی کشور را در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان امروز سه‌شنبه هفتم مهرماه میزبان کارگروه ملی مدیریت چرا و ساماندهی کوچ قشلاق ۱۱ استان کشور با حضور مدیران ملی و استانی بود.