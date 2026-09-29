هنرمند گلستانی: موسیقی زبان همدلی اقوام ایران است

محمد نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور خود در ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام تبریز اظهار کرد: به همراه دوستم، محمدمهدی کریمی، به شهر زیبای تبریز آمدم و در این جشنواره با هم اجرا داشتیم. خوشحالیم که در جمع اقوام مختلف ایرانی حضور داریم و در کنار یکدیگر، موسیقی و فرهنگ اقوام مختلف کشور را به نمایش می‌گذاریم.

وی موسیقی را یکی از ظرفیت‌های مهم برای ایجاد ارتباط و همدلی میان مردم دانست و افزود: پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، به عقیده من وظیفه موسیقی‌دان این است که میان مردم همدلی ایجاد کند. آهنگساز باید برای وطن آهنگ بسازد و هنرمندان موسیقی نیز باید این آثار را با صدای خود به گوش مردم برسانند و از این طریق از کشور خود دفاع کنند.

این هنرمند گلستانی ادامه داد: موسیقی می‌تواند زبان مشترکی برای ارتباط میان اقوام مختلف باشد و هنرمندان نیز می‌توانند از طریق آثار خود در تقویت همبستگی و پیوند میان مردم نقش‌آفرینی کنند.

زبان رامیانی در تبریز؛ نشانه‌ای از پیوند فرهنگ

نعیمی با اشاره به حضور خود در تبریز گفت: تبریز شهر بزرگی است و من امروز در این شهر به زبان رامیانی سخن می‌گویم؛ همین موضوع نشان‌دهنده نزدیکی و پیوند فرهنگی میان مردم ما و شهر تبریز است.

وی با اشاره به اشتراکات موجود میان شعر و موسیقی اقوام مختلف ایران بیان کرد: اشعار ما نیز همانند موسیقی موغام، شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارد و این اشتراکات فرهنگی، پیوند میان اقوام ایرانی را نشان می‌دهد.

این هنرمند موغام گلستانی افزود: اگرچه سازها و شیوه‌های اجرای موسیقی در مناطق مختلف متفاوت است، اما ریشه‌های فرهنگی و موسیقایی ما به یکدیگر نزدیک است و همین اشتراکات می‌تواند زمینه شناخت بیشتر اقوام از یکدیگر را فراهم کند.

نعیمی با اشاره به سازهای مورد استفاده در موسیقی تبریز و رامیان توضیح داد: در تبریز در موسیقی موغام از تار استفاده می‌شود، اما در رامیان از ساز دامدارا استفاده می‌کنیم. سازها و شیوه‌های اجرای موسیقی در مناطق مختلف متفاوت است، اما این تفاوت‌ها در کنار اشتراکات موجود، بخشی از تنوع فرهنگی ایران را شکل می‌دهد.

روایت تاریخی لباس سنتی مردم رامیان

وی در ادامه به لباس سنتی مردم رامیان اشاره کرد و گفت: لباس سنتی ما به رنگ قرمز است و سربندی که من بر سر دارم نیز از جنس ابریشم اصل است. انتخاب رنگ قرمز در پوشش سنتی ما، روایتی تاریخی دارد.

نعیمی ادامه داد: اگر کسی در جنگ زخمی می‌شد، رنگ خون با لباس همرنگ می‌شد تا دیگر همرزمان متوجه شدت جراحت او نشوند و روحیه آنان تضعیف نشود.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که به ما «قیزیل‌باش» می‌گویند و این عنوان بخشی از هویت و فرهنگ تاریخی مردم منطقه ماست.

حضور اقوام مختلف در جشنواره موغام

ششمین جشنواره سراسری موسیقی مقامی آذربایجان، موغام، به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز از پنجم تا هشتم مهرماه در سالن همایش‌های بین‌المللی شهریار خاوران برگزار می‌شود.

این جشنواره در بخش‌های خوانندگی، نوازندگی و پژوهشی برگزار شده و هنرمندان و پژوهشگران حوزه موسیقی مقامی از مناطق مختلف کشور در آن حضور دارند.

حضور هنرمندان اقوام مختلف در این رویداد، فرصتی برای معرفی گونه‌های متنوع موسیقی مقامی و بازنمایی اشتراکات فرهنگی و هنری مناطق مختلف ایران فراهم کرده است.