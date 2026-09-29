به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی، پیش از ظهر سهشنبه در آیین گرامیداشت روز آتشنشان ، اظهار کرد: آتشنشانان از زحمتکشترین و فداکارترین نیروهای خدمترسان به مردم هستند که در طول تاریخ این سرزمین، همواره با ایثار و ازخودگذشتگی در کنار مردم حضور داشتهاند.
وی با ادای احترام به مقام شامخ شهدای گرانقدر و ابراز خرسندی از حضور خانوادههای معظم شهدا در این مراسم، افزود: حضور و همراهی خانوادههای شهدا، موجب دلگرمی، افتخار و تبرک این محفل است و ما همواره قدردان این ایثارگرانِ بیادعا هستیم.
فرماندار ساوه با اشاره به ظرفیتهای عظیم این شهرستان تصریح کرد: ساوه به عنوان یکی از شهرهای مهم و تأثیرگذار کشور، همواره از پشتوانه ارزشمند فرهیختگان، بزرگان و مردم متعهد برخوردار است، مردمی که با دعای خیر و حمایتهای خود، مسیر خدمتگزاری را برای مدیران هموار میکنند.
حسینی با تشریح رویکرد دولت و دستگاههای اجرایی برای خدمترسانی شبانهروزی، تأکید کرد: مجموعه دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی شهرستان، با هدف تقویت روحیه امید و رفع مسائل و مشکلات کشور، بهصورت مستمر در حال فعالیت هستند و ما برای داشتن زندگی عزتمند و آزاد، با توکل بر خداوند و تکیه بر هویت دینی و ملی، بهویژه مکتب سیدالشهدا(ع)، با تمام توان تلاش میکنیم.
وی یادآور شد: ما در هر عرصهای که نیاز به دفاع، ایستادگی، خدمترسانی و سازندگی برای آبادانی کشور باشد، با تمام توان پای کار هستیم، چرا که عمر گرانبهای انسان باید در مسیر رضای الهی و خدمت به خلق هزینه شود.
فرماندار ساوه با اشاره به نقشآفرینی آتشنشانان در ایام خاص و بحرانی، خاطرنشان کرد: این نیروهای جانبرکف در جریان رویدادهای اخیر به ویژه(جنگ ۱۲ روزه)، با آمادگی کامل، ایثار و تلاش شبانهروزی، به وظایف خود عمل کردند.
وی ادامه داد: همانگونه که مردم ایران در تمامی عرصهها دوشادوش نظام ایستادهاند، آتشنشانان نیز با درک صحیح از شرایط، فراتر از عملیات اطفای حریق، در حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه نقشآفرینی کردند و این حضور بهموقع، بخشی از کارنامه درخشان آنان است.
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