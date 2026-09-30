ارتباط سکته خفیف با افزایش ۳۴ درصدی زوال عقل در درازمدت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، اگرچه علائم معمولاً به‌سرعت برطرف می‌شوند، اما سکته خفیف همچنان یک فوریت پزشکی محسوب می‌شود، زیرا می‌تواند پیش‌درآمدی برای وقوع سکته مغزی باشد.

نتایج یک مطالعه نشان داد که میان سکته خفیف و افزایش خطر ابتلا به زوال عقل در درازمدت، ارتباطی وجود دارد.

بر اساس آمار انجمن سکته مغزی آمریکا، تقریباً از هر پنج نفر که مشکوک به حمله ایسکمیک گذرا هستند، یک نفر ظرف ۹۰ روز دچار سکته مغزی می‌شود.

علائم حمله ایسکمیک گذرا مشابه علائم سکته مغزی است و می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

ضعف یا بی‌حسی در یک سمت بدن

سرگیجه

سردرد شدید و بدون علت مشخص

دشواری در تکلم

تغییرات بینایی.

تیم پژوهشی این مطالعه، داده‌های مربوط به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی را در یک بازه زمانی ۲۰ ساله تحلیل کرد. این مطالعه شامل بیش از ۱۱۰ هزار نفر بود که برای نخستین بار دچار سکته خفیف شده بودند.

پژوهشگران هر یک از شرکت‌کنندگان گروه حمله ایسکمیک گذرا را با فردی از جمعیت عمومی که هرگز تجربه سکته خفیف یا سکته مغزی نداشت، تطبیق دادند.

این تیم همچنین حدود ۱۰۰ هزار نفر را که دچار حمله ایسکمیک گذرا شده بودند، با شرکت‌کنندگان همسان‌سازی‌شده‌ای که اولین سکته مغزی خود را تجربه کرده بودند، مقایسه کرد. این اقدام به پژوهشگران کمک کرد تا میزان خطر زوال عقل را در این دو گروه با یکدیگر مقایسه و بررسی کنند.

در طول دوره پیگیری، ۱۹.۳ درصد از شرکت‌کنندگانی که دچار حمله ایسکمیک گذرا شده بودند، به زوال عقل مبتلا شدند؛ این رقم در مقایسه با ۱۵.۲ درصد از شرکت‌کنندگان همسان‌سازی‌شده‌ای بود که سابقه سکته مغزی یا سکته مغزی خفیف نداشتند.

پس از در نظر گرفتن عوامل سلامتی و جمعیت‌شناختی، محققان حملات ایسکمیک گذرا را با ۳۴ درصد خطر کلی بیشتر ابتلا به زوال عقل مرتبط دانستند. این خطر در سال اول ۷۵ درصد بیشتر بود و در تمام طول دوره پیگیری ۲۰ ساله، همچنان بالا باقی ماند.

دکتر «رائد جوندی»، نویسنده این مطالعه، گفت: «افزایش اولیه خطر ممکن است تا حدی ناشی از پیگیری‌های پزشکی و مراقبت‌های درمانی پس از حمله باشد.»

در میان شرکت‌کنندگان با سابقه سکته مغزی خفیف، وقوع زوال عقل حدود سه برابر بیشتر از وقوع سکته مغزی متعاقب آن بود.

جوندی تأکید کرد: «افزایش خطر به معنای اجتناب‌ناپذیر بودن زوال عقل نیست.»

او گفت: «کسی که دچار حمله ایسکمیک گذرا می‌شود، لزوماً به زوال عقل مبتلا نخواهد شد؛ اکثر افراد در مطالعه ما دچار زوال عقل نشدند.»

اگرچه این مطالعه ثابت نمی‌کند که حملات ایسکمیک گذرا علت زوال عقل هستند، اما این ارتباط ممکن است از نظر بالینی آن‌قدر حائز اهمیت باشد که توجه دقیق‌تر به سلامت شناختی را در مراقبت‌های پس از سکته مغزی خفیف ایجاب کند.