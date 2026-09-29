نرگس دستیار در حاشیه نشست با جمعی از خانوادههای شهدای میناب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای دانشآموز میناب، اظهار کرد: استان گیلان همزمان با آغاز سال تحصیلی میزبان جمعی از خانوادههای شهدای میناب بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با اشاره به میزبانی ۷۰ مدرسه از خانوادههای شهدای دانشآموز میناب افزود: خانوادههای شهدا طی یک هفته از آغاز سال تحصیلی در مدارس حضور یافته و به روایتگری و مشارکت در برنامههای جهاد تبیین پرداختند.
وی ضمن قدردانی از خانوادههای شهدا برای حضور در مدارس و روایتگری، این حضور را فرصتی ارزشمند برای شنیدن روایتها و خاطرات خانوادههای شهدای میناب عنوان کرد.
دستیار، دانشآموزان شهید میناب را «سند مظلومیت و سند افتخار» دانست و بیان کرد: با توجه به عهدی که مردم با دانشآموزان شهید میناب بستهاند، خود را متعهد میدانیم در مسیر تحقق آرزوهای این شهدا گام برداریم.
وی ادامه داد: پرچم ایران را به نشانه تحقق آرزوهای شهدای دانشآموز میناب برافراشته نگه میداریم و یاد و نام این شهدا را در مدارس زنده نگه خواهیم داشت.
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