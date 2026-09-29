محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدلهای پیشبینی هواشناسی اظهار کرد: پدیده غالب در استان همدان در امروز و فردا وزش باد نسبتا شدید بهویژه در ساعات بعدازظهر خواهد بود و در برخی ساعات پدیده غبار رقیق نیز در آسمان استان مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه آسمان استان در روزهای آینده دستخوش تغییراتی خواهد بود، افزود: پیشبینی میشود از بعدازظهر پنجشنبه تا اواسط هفته آینده افزایش ابر در آسمان استان رخ دهد و احتمال بارشهای پراکنده بهویژه در مناطق کوهستانی و نیمه شمالی استان دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت جوی روز جمعه خاطرنشان کرد: برای روز جمعه نیز وزش باد شدید همراه با غبار در اکثر نقاط استان پیشبینی شده است.
باقریشکیب با اشاره به تغییرات دمایی در استان تصریح کرد: دمای طول روز از امروز تا ۲ سه روز آینده در اکثر نقاط بین ۲ تا ۳ درجه خنکتر شده و پس از آن تا اواسط هفته آینده شاهد ثبات نسبی در دما خواهیم بود.
وی در پایان با اشاره به آمار دماهای ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته، گفت: در شبانهروز گذشته اسدآباد با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و رزن نیز با ۱۱ درجه سانتیگراد خنکترین دمای صبحگاهی را ثبت کرد و دمای هوای همدان در گرمترین ساعات ۳۱ درجه و در خنکترین ساعات ۱۳ درجه گزارش شد.
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