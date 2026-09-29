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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

گره‌گشایی قضایی از ۶ واحد تولیدی در همدان

گره‌گشایی قضایی از ۶ واحد تولیدی در همدان

همدان- در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، پرونده‌های شش واحد تولیدی به صورت مجزا بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدی مهر ظهر سه شنبه در نهمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید و رفع موانع آن از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است، اظهار کرد: مشکلات قضایی واحدهای تولیدی در استان به‌صورت ویژه و خارج از نوبت پایش می‌شود و دستگاه قضا با تمام توان در چارچوب قوانین، بستر رفع موانع را فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و ضرورت تحقق شعار سال، افزود: تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی در همدان برای پشتیبانی از تولید مثال‌زدنی است و در صورتی که موانع پیش‌روی یک واحد تولیدی فراتر از اختیارات استانی باشد این دستگاه آمادگی دارد تا پیگیری‌های لازم را از طریق مراجع ملی و مرکز انجام دهد.

دادستان همدان نیز در این جلسه با تبیین شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی بر کشور، گفت: در وضعیت فعلی، نوع فعالیت و نگاه دستگاه‌ها به تولید باید متفاوت از شرایط عادی باشد.

عباس نجفی افزود: وفاق و همکاری میان‌دستگاهی باید به گونه‌ای باشد که نگاه بخشی مانع تولید نشود و باید دستگاه‌ها با رویکردی منعطف و همدلانه از وارد شدن هرگونه آسیب به واحدهای تولیدی جلوگیری کنند.

کد مطلب 6962391

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