به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدی مهر ظهر سه شنبه در نهمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید و رفع موانع آن از وظایف ذاتی دستگاه قضایی است، اظهار کرد: مشکلات قضایی واحدهای تولیدی در استان بهصورت ویژه و خارج از نوبت پایش میشود و دستگاه قضا با تمام توان در چارچوب قوانین، بستر رفع موانع را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و ضرورت تحقق شعار سال، افزود: تعامل میان دستگاههای اجرایی و قضایی در همدان برای پشتیبانی از تولید مثالزدنی است و در صورتی که موانع پیشروی یک واحد تولیدی فراتر از اختیارات استانی باشد این دستگاه آمادگی دارد تا پیگیریهای لازم را از طریق مراجع ملی و مرکز انجام دهد.
دادستان همدان نیز در این جلسه با تبیین شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی بر کشور، گفت: در وضعیت فعلی، نوع فعالیت و نگاه دستگاهها به تولید باید متفاوت از شرایط عادی باشد.
عباس نجفی افزود: وفاق و همکاری میاندستگاهی باید به گونهای باشد که نگاه بخشی مانع تولید نشود و باید دستگاهها با رویکردی منعطف و همدلانه از وارد شدن هرگونه آسیب به واحدهای تولیدی جلوگیری کنند.
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