به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر همدان با اشاره به پیشنهاد بنیاد نهج‌البلاغه برای احداث پارکی با همین نام، اظهار کرد: احداث یک بوستان فاخر با نام نهج‌البلاغه می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های برجسته فرهنگی شهر همدان نقشی اثرگذار در تقویت هویت دینی و ترویج معارف اسلامی ایفا کند.

وی با تاکید بر اینکه این ایده باید در معاونت معماری و شهرسازی شهرداری نیز طرح و بررسی شود، افزود: برگزاری جلسات تخصصی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان برای مکان‌یابی مناسب از نظر دسترسی، وسعت و سازگاری با محیط زیست ضروری است تا طرح از منظر فنی و معماری به پختگی لازم برسد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر همدان با گرامیداشت جایگاه والای نهج‌البلاغه به عنوان گران‌بهاترین میراث فرهنگی جهان اسلام پس از قرآن کریم، خاطرنشان کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه همدان مرکز ارزش‌های تمدنی است این طرح فرصتی مناسب برای آشنایی شهروندان در فضایی فاخر با عظمت کتاب نهج البلاغه به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: برای موفقیت این طرح مشخص شدن بودجه و زمان‌بندی دقیق اجرای آن الزامی است و پارک نباید تنها به یک نام نمادین محدود شود بلکه باید با دربرداشتن المان‌ها، کتابخانه، فضای آموزشی و برنامه‌های مرتبط به یک فضای سبز واقعی با پیوست عمیق فرهنگی تبدیل گردد.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت سالم‌سازی و ارتقای امنیت بوستان‌های شهری خطاب به مدیریت شهری گفت: انتظار می‌رود شهرداری در راستای ارتقای کیفیت پارک‌های بزرگ شهر با انتصاب مدیران توانمند، تجهیز زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اقدامات عملیاتی لازم را در حوزه سلامت محیطی و امنیتی پارک‌ها به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر همدان در پایان با اشاره به مکاتبات و جلسات مکرر انجام‌شده پیرامون تعیین مدیران چهار پارک بزرگ شهری، خاطرنشان کرد: با توجه به چالش‌ها و نابسامانی‌های موجود ضرورت دارد شهرداری با اهتمام جدی ضمن معرفی و استقرار مدیران توانمند در این بوستان‌ها و تقویت همکاری با نیروهای انتظامی روند نظم‌بخشی و ارتقای امنیت فضای تفریحی شهروندان را سرعت بخشد.