به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دفتر نوآوری معادن و صنایع معدنی کشور ظهر سه شنبه با حضور مسلم مروجیفرد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان و وفاییفرد مدیر مرکز ایمینو کشور برگزار و در این مراسم بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه برای تحول در بخش معدن تاکید شد.
این دفتر با هدف ایجاد بستر مناسب برای تعامل میان ظرفیتهای علمی، دانشگاهی و شرکتهای دانشبنیان با فعالان بخش معدن و صنایع معدنی استان راهاندازی شده و حمایت از ایدههای نوآورانه، شناسایی چالشهای این حوزه و کمک به تجاریسازی ایدههای استارتاپی از دیگر ماموریتهای تعریفشده برای این مجموعه است.
مدیرکل صمت استان همدان در این نشست با اشاره به پتانسیلهای غنی علمی و فناورانه استان اظهار کرد: همدان به دلیل برخورداری از منابع معدنی ارزشمند و زیرساختهای علمی ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب نوآوری در این صنعت دارد.
مسلم مروجیفرد افزود: امیدواریم با استقرار و فعالیت این دفتر در استان ضمن حمایت عملی از جوانان، فناوران و کسبوکارهای دانشبنیان راهکارهای نوآورانه و کاربردی برای حل چالشهای اصلی بخش معدن و صنایع معدنی استان تدوین و اجرایی شود.
این دفتر به عنوان بازوی اجرایی مرکز ایمینو در استان همدان وظیفه تسهیلگری در مسیر ورود فناوریهای نوین به چرخه تولید و فرآوری مواد معدنی را بر عهده خواهد داشت.
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