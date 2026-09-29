به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سید احمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسائل سازمان اموال و املاک کوثر را یکی از موضوعات دارای اولویت دانست و با اشاره به اینکه وجود اختلاف آماری در بخش املاک بنیاد پذیرفتنی نیست، نخستین و مهم‌ترین اقدام را «حکمرانی داده محور،شناسایی و ارزیابی اموال سازمان و پیگیری جدی موضوع» دانست و تأکید کرد: این امر باید به عنوان سیاست اول سازمان دنبال شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در تشریح سیاست‌های تعیین شده، «هوشمندسازی» را به عنوان سیاست دوم معرفی و تصریح کرد: سازمان باید به طور دقیق از وضعیت اموال آگاه باشد و از طریق ایجاد یک سیستم «هوشمندسازی داشبوردی»، لحظه به لحظه در جریان روند اقدامات و اطلاعات قرار گیرد.

وی «شفافیت» را به عنوان سیاست دیگری و یک اصل مسلم برشمرد و تأکید کرد: هر اقدامی که در سازمان اموال و املاک کوثر صورت می‌گیرد، باید کاملاً شفاف باشد.

موسوی «اولویت‌بخشی امور و مباحث حقوقی سازمان اموال و املاک کوثر» را سیاست بعدی دانست و گفت: لازم است برنامه‌ریزی با زمان‌بندی دقیق و هدف‌گذاری اقدامات جهت بررسی پرونده‌های فعلی صورت گیرد. پی گیری مسائل حقوقی بنیاد در این بخش باید مستمر و اثربخش باشد.

وی همچنین بر سیاست «تمرکززدایی» تأکید و اظهار کرد: مدیریت نگهداری اموال و املاک کوثر باید به مدیران استان‌ها واگذار شود تا مدیران استانی بتوانند به صورت لحظه‌ای بر اموال بنیاد در سطح استان خود بدون حق دخل وتصرف، نظارت و مدیریت داشته باشند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به موضوع عدالت اشاره کرد و گفت: باید این اولویت در نظر گرفته شود که استان‌ها از نتایج مولدسازی و سرمایه‌های استانی خود برخوردار شوند، این سیاست برای ما بسیار اهمیت دارد. مولدسازی باید سال به سال رصد شده و در کنار آن، شاخص‌های بهره‌وری در بخش‌های مختلف پیاده‌سازی شود تا بهره‌وری اموال بنیاد ارتقا یابد.

وی تأکید کرد: اثربخشی و بهره‌مندی جامعه ایثارگران از ظرفیت‌های این سازمان سیاست دیگری است که باید به طورجدی پی گیری شود. ما باید بررسی کنیم که چگونه می توانیم این نقش را داشته باشیم و چگونه می توانیم برای حل مشکلات ایثارگران با استفاده از ظرفیت های این سازمان اقدام کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع «شبهه‌زدایی و فسادستیزی» را بسیار حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: بنیاد شهید امانت‌دار اموال خانواده شهدا و ایثارگران است و در مسائل مالی نباید هیچ‌گونه شبهه‌ای وجود داشته باشد.

وی همچنین بر «ظرفیت‌های بالقوه» تأکید کرد و گفت: برخورداری از ظرفیت‌های نهادها و سایر سازمان‌ها و مجموعه‌ها برای توانمندسازی سازمان اموال و املاک کوثر در حل مشکلات ایثارگران، از دیگر سیاست‌های ماست و باید هم ظرفیت‌های حاکمیتی و هم ظرفیت‌های سایر بخش‌های بنیاد شناسایی و مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

دکتر موسوی «نظام‌مندی فرآیندهای سازمان» و تدوین سازوکارهای لازم را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و با اشاره به تأخیری که به دلیل «جنگ تحمیلی رمضان» در برخی برنامه‌ها ایجاد شده، بر ضرورت برگزاری مجمع و تدوین برنامه و بودجه سازمان توسط هیئت مدیره و تصویب آن در هیئت امنا تأکید کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران «حل مشکل عاجل متصرفین» را به عنوان سیاست نهایی ذکر کرد و تأکید کرد: تمامی این محورها باید به عنوان «نقشه راه» سازمان اموال و املاک کوثر قرار گیرند و اقدامات جدی و اثرگذار بر اساس این سیاست‌های راهبردی و اجرایی صورت پذیرد.

در پایان این جلسه حکم ضرغام صادقی به عنوان رئیس هیئت مدیره سازمان اموال و املاک کوثر به وی ارائه شد.