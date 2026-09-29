به گزارش خبرنگار مهر، ماندگار فرزامی و علی یزدانی تنیسورهای ایرانی در مقابل هسیه سو وی و تسنگ چون هسین به میدان رفتند، دیداری که در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به نفع چین‌تایپه و با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر ۲ به پایان رسید. زوج ایرانی گیم نخست مسابقه را برد اما ۶ گیم بعدی را واگذار کرد. در ست دوم نیز پس از تساوی یک بر یک چین‌تایپه پیش افتاد و بازی را به سود خود پایان داد.

یزدانی و فرزامی در شرایطی در این دیدار برابر زوجی از چین‌تایپه قرار گرفته بود که هسیه سو وی نفر دهم دونفره زنان جهان را در ترکیب دارد.

گفتنی است دو روز پیش مشکات‌الزهرا صفی و کسری رحمانی نیز در دور نخست رقابت‌های میکس‌دونفره به مصاف شایرا ریورا و فرانسیس آلکانتارا از فیلیپین رفتند و در دیداری نزدیک با نتیجه ۲ بر یک شکست خوردند به این ترتیب بازی های میکس‌دوبل ایران در بازی‌های آسیایی به پایان رسید

این اولین حضور تیم مبکس تنیس ایران در بازس‌های آسیایی پس از انقلاب است.