به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران پیرامون حوزه پیشگیری و توانبخشی اختلالات شنوایی در شاهرود، اظهار کرد: ۵۸۶ فرد دارای اختلالات شنوایی در شهرستان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و متناسب با نیاز خود از خدمات حمایتی، توانبخشی و تخصصی بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های مهم بهزیستی در این حوزه، اجرای طرح غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان است که می‌تواند زمینه شناسایی به‌ موقع اختلالات و آغاز فرآیند درمان و توانبخشی را فراهم کند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود با اشاره به عملکرد سال گذشته در این بخش یادآور شد: طی سال گذشته شنوایی سه هزار و ۵۱۱ نوزاد و کودک در دو پایگاه غربالگری شنوایی شهرستان بررسی شد که در جریان این طرح، هفت مورد اختلال شنوایی شناسایی و یک نفر نیز برای دریافت سمعک بهره‌مند شد.

رضائی ادامه داد: اجرای طرح غربالگری در سال جاری نیز دنبال شده و در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۸۳۸ نفر تحت غربالگری شنوایی قرار گرفتند.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه اشتغال نیز بیان کرد: در سال جاری برای ۹ نفر از توانخواهان دارای اختلالات شنوایی، تسهیلات اشتغال به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای هر نفر پرداخت شده است.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود تأکید کرد: شناسایی زودهنگام اختلالات شنوایی، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض بعدی و بهبود روند توانبخشی دارد و به همین منظور توسعه غربالگری و افزایش دسترسی افراد دارای اختلالات شنوایی به خدمات تخصصی همچنان در دستور کار بهزیستی است.