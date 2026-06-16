آغاز غربالگری رایگان بینایی و شنوایی کودکان در شاهرود

محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز طرح بینایی سنجی کودکان سه تا شش سال و شنوایی کودکان سه تا پنج سال در شاهرود خبر داد و افزود: هدف طرح شناسایی و تشخیص زودهنگام اختلالات بینایی و شنوایی و کمک به درمان آن ها است.

وی با تاکید به اینکه رویکرد این طرح پیشگیری از بروز معلولیت های بینایی و شنوایی است، ادامه داد: این اقدام زمینه بهره مندی کودکان را از خدمات تشخیصی و درمانی در مراحل اولیه فراهم می کند.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود با اشاره به اینکه دو درمانگاه خیریه و فرهنگیان مجری این برنامه هستند، یادآور شد: این طرح برای کودکان به صورت رایگان در این مراکز انجام می شود.

رضایی با اشاره به اینکه موسسات خیریه شامل آتیه سبز، قائم و مراکز مثبت زندگی تیر پایگاه اجرای طرح هستند، اظهار کرد: این مراکز فرایند غربال گری را انجام و در صورت ارجاع کودک به مراحل تخصصی پیگیری امور را بر عهده دارند.

وی از همراهی آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تقدیر کرد و افزود: با تداوم طرح های غربالگری از وقوع معلولیت ها در آینده پیشگیری خواهد شد.